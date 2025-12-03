Trova nel Magazine
Il calcio in TV oggi: la programmazione di mercoledì 3 dicembre 2025. Dove vedere Inter e Napoli in chiaro e gratis stasera

Le partite in onda mercoledì 3 dicembre 2025: la Coppa Italia offre 3 match in chiaro e gratis con azzurri e nerazzurri (di Inter e Atalanta). Il programma

Il calcio in TV oggi: la programmazione di mercoledì 3 dicembre 2025. Dove vedere Inter e Napoli in chiaro e gratis stasera

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dagli appuntamenti di Coppa Italia su Mediaset alle sfide internazionali su Sky tra Premier League e Bundesliga, senza dimenticare lo spazio alla Serie C. Una programmazione varia che mette d’accordo tutti i gusti, tra big match, giovani talenti e calcio estero.

Coppa Italia su Mediaset: Inter-Venezia illumina la prima serata

Su Mediaset Infinity c’è un tris di Coppa Italia: alle 15:00 Atalanta-Genoa, alle 18:00 Napoli-Cagliari e alle 21:00 Inter-Venezia, per un mercoledì scandito da ottavi dal sapore di grande calcio italiano.

Su Italia 1 giornata speculare: alle 15:00 Atalanta-Genoa, alle 18:00 Napoli-Cagliari e alle 21:00 Inter-Venezia, con la prima serata dedicata al fascino della sfida tra nerazzurri e lagunari.

Grande calcio internazionale su Sky: Arsenal-Brentford e Union Berlino-Bayern Monaco

Su Sky Sport 1 doppio appuntamento tra Italia e Inghilterra: alle 17:30 spazio alla Serie C con Casertana-Atalanta U23, poi alle 20:30 riflettori sulla Premier League con Arsenal-Brentford.

Su Sky Sport Calcio si parte alle 18:30 con la Serie C e Dolomiti Bellunesi-Inter U23, per proseguire alle 21:15 in Premier League con Liverpool-Sunderland.

Su Sky Sport Max serata di Bundesliga alle 20:45 con Union Berlino-Bayern Monaco, classico incrocio tra una grande del campionato tedesco e una rivale decisa a sorprendere.

Su Sky Sport Mix Premier League alle 21:15 con Leeds United-Chelsea, una sfida dal ritmo assicurato in un Elland Road sempre caldo.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

