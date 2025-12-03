Il calcio in TV oggi: la programmazione di mercoledì 3 dicembre 2025. Dove vedere Inter e Napoli in chiaro e gratis stasera
Le partite in onda mercoledì 3 dicembre 2025: la Coppa Italia offre 3 match in chiaro e gratis con azzurri e nerazzurri (di Inter e Atalanta). Il programma
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dagli appuntamenti di Coppa Italia su Mediaset alle sfide internazionali su Sky tra Premier League e Bundesliga, senza dimenticare lo spazio alla Serie C. Una programmazione varia che mette d’accordo tutti i gusti, tra big match, giovani talenti e calcio estero.
- Coppa Italia su Mediaset: Inter-Venezia illumina la prima serata
- Grande calcio internazionale su Sky: Arsenal-Brentford e Union Berlino-Bayern Monaco
Coppa Italia su Mediaset: Inter-Venezia illumina la prima serata
Su Mediaset Infinity c’è un tris di Coppa Italia: alle 15:00 Atalanta-Genoa, alle 18:00 Napoli-Cagliari e alle 21:00 Inter-Venezia, per un mercoledì scandito da ottavi dal sapore di grande calcio italiano.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Italia 1 giornata speculare: alle 15:00 Atalanta-Genoa, alle 18:00 Napoli-Cagliari e alle 21:00 Inter-Venezia, con la prima serata dedicata al fascino della sfida tra nerazzurri e lagunari.
Grande calcio internazionale su Sky: Arsenal-Brentford e Union Berlino-Bayern Monaco
Su Sky Sport 1 doppio appuntamento tra Italia e Inghilterra: alle 17:30 spazio alla Serie C con Casertana-Atalanta U23, poi alle 20:30 riflettori sulla Premier League con Arsenal-Brentford.
Su Sky Sport Calcio si parte alle 18:30 con la Serie C e Dolomiti Bellunesi-Inter U23, per proseguire alle 21:15 in Premier League con Liverpool-Sunderland.
Su Sky Sport Max serata di Bundesliga alle 20:45 con Union Berlino-Bayern Monaco, classico incrocio tra una grande del campionato tedesco e una rivale decisa a sorprendere.
Su Sky Sport Mix Premier League alle 21:15 con Leeds United-Chelsea, una sfida dal ritmo assicurato in un Elland Road sempre caldo.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Champions, dove vedere le partite di Inter e Atalanta: una partita gratis e in chiaro
Le partite di calcio in onda oggi, mercoledì 26 novembre 2025: sfide decisive per i ...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 23 novembre: dove vedere Arsenal-Tottenham in diretta TV
Scoprite le migliori partite di domenica 23 novembre 2025: dal derby Inter-Milan su ...
Il calcio in TV oggi, le partite di sabato 25 ottobre: dove vedere Cremonese-Atalanta e Chelsea-Sunderland
Un sabato di grande calcio tra Serie A, Premier e top campionati europei: tutte le p...
Il calcio in TV oggi, domenica 9 novembre 2025: dove vedere Manchester City-Liverpool e Lione-PSG
Scoprite le migliori partite di domenica 9 novembre 2025: dalla Serie A su DAZN alla...
Chelsea-Arsenal, oggi in TV: orario e dove vedere in diretta il big-match di Premier League
Scoprite le migliori partite di domenica 30 novembre 2025: dalla Serie A su DAZN al ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 1 novembre: dove vedere Napoli-Como in diretta TV
Scoprite le migliori partite di sabato 1 novembre 2025: dalla Serie A su Sky e Dazn ...
Lo sport in TV oggi, mercoledì 26 novembre 2025: l'Olimpia cerca il riscatto in Eurolega (oltre alla Champions)
I migliori eventi sportivi di mercoledì 26 novembre 2025: tanta Champions League con...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 21 ottobre 2025. Dove vedere Inter e Napoli in Champions
Le partite in onda martedì 21 ottobre 2025: i nerazzurri affrontano l'Union SG e gli...