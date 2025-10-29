Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Il calcio in TV oggi: la programmazione di mercoledì 29 ottobre 2025. La rincorsa al Napoli di Roma e Inter

Le partite in onda oggi, mercoledì 29 ottobre 2025: nerazzurri e giallorossi alla caccia di Conte e del Milan di Allegri. Ma spazio anche a Serie B e calcio tedesco e francese

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Il calcio in TV oggi: la programmazione di mercoledì 29 ottobre 2025. La rincorsa al Napoli di Roma e Inter

La giornata di mercoledì 29 ottobre 2025 offre ben 13 appuntamenti di calcio in TV: spazio alla Serie A con big match come Inter-Fiorentina e Roma-Parma, senza dimenticare la Coppa di Germania con Colonia-Bayern Monaco e la Ligue 1 con Lorient-PSG. Scelte per tutti i gusti tra grandi sfide di vertice, incroci fondamentali per la corsa salvezza e il programma completo della Serie B.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Inter-Fiorentina illumina la serata

Su Sky Sport 1 la Serie A propone un doppio appuntamento: alle 18:30 Roma-Parma, mentre alle 20:45 tocca a Inter-Fiorentina, grande classico dal sapore europeo che chiude la serata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Sky Sport Calcio riflettori ancora sulla massima serie con le stesse sfide: alle 18:30 Roma-Parma e alle 20:45 Inter-Fiorentina, per un mercoledì tutto da vivere tra lotta per l’Europa e ambizioni di alta classifica.

La serata internazionale passa anche da Sky Sport Arena con la Coppa di Germania: alle 20:45 va in scena Colonia-Bayern Monaco, un classico del calcio tedesco ricco di fascino e intensità.

Sguardo alla Francia su Sky Sport Max, che propone due incontri di Ligue 1: alle 19:00 Lorient-PSG e alle 21:05 Marsiglia-Angers, tra grandi nomi e sfide dal peso specifico importante per la classifica.

Altre proposte: Serie A e Serie B su DAZN

Ricchissimo il menù di Dazn per la Serie A: alle 18:30 spazio a Juventus-Udinese, Como-Verona e Roma-Parma; in prima serata, alle 20:45, si giocano Inter-Fiorentina, Bologna-Torino e Genoa-Cremonese. Una distribuzione capillare che abbraccia tutta la giornata, tra big match e incroci cruciali per le rispettive ambizioni.

La serata di Dazn abbraccia anche la Serie B alle 20:30 con quattro sfide in contemporanea: Spezia-Padova, Venezia-Sudtirol, Juve Stabia-Bari e Mantova-Catanzaro, per un turno che promette sorpassi e conferme nella corsa alla promozione.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Parigi Bercy, oggi tocca a Jannik Sinner (che può tornare numero 1). Derby azzurro tra Sonego e Musetti

Parigi Bercy, oggi tocca a Jannik Sinner (che può tornare numero 1). Derby azzurro tra Sonego e Musetti

Lo sport in onda oggi, mercoledì 29 ottobre 2025, in TV: Serie A, volley, basket NBA...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 18 ottobre 2025: torna la serie A, da non perdere Monza-Juventus

Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 18 ottobre 2025: torna la serie A, da non perdere Monza-Juventus

Scoprite le migliori partite di sabato 18 ottobre 2025: dalla Serie A su Sky e Dazn ...
Il calcio in TV oggi, le partite di sabato 25 ottobre: dove vedere Cremonese-Atalanta e Chelsea-Sunderland

Il calcio in TV oggi, le partite di sabato 25 ottobre: dove vedere Cremonese-Atalanta e Chelsea-Sunderland

Un sabato di grande calcio tra Serie A, Premier e top campionati europei: tutte le p...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 17 ottobre 2025. L'Inter va in trasferta, derby ligure per la Samp

Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 17 ottobre 2025. L'Inter va in trasferta, derby ligure per la Samp

Scoprite le migliori partite in programma venerdì 17 ottobre 2025: i giovani nerazzu...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 20 ottobre 2025. Chiusura di lusso per la giornata di A

Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 20 ottobre 2025. Chiusura di lusso per la giornata di A

Le partite in onda lunedì 20 ottobre 2025: Cremonese e Udinese si sfidano per un pos...
Il calcio in TV oggi, domenica 26 ottobre 2025: dove vedere Fiorentina-Bologna e Aston Villa-Manchester City

Il calcio in TV oggi, domenica 26 ottobre 2025: dove vedere Fiorentina-Bologna e Aston Villa-Manchester City

Scoprite le migliori partite di domenica 26 ottobre 2025: dalla Serie A su DAZN alle...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 28 ottobre 2025. Il Milan rivuole la vetta della Serie A: dove vederlo

Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 28 ottobre 2025. Il Milan rivuole la vetta della Serie A: dove vederlo

Le partite in onda oggi, martedì 28 ottobre 2025: il campionato offre un anticipo in...
Lo sport in TV oggi, venerdì 24 ottobre 2025: le Azzurre alla prova del Giappone, sfida durissima per la Virtus

Lo sport in TV oggi, venerdì 24 ottobre 2025: le Azzurre alla prova del Giappone, sfida durissima per la Virtus

I migliori eventi sportivi in onda venerdì 24 ottobre 2025: la Nazionale femminile i...
Il calcio in TV oggi, domenica 19 ottobre 2025: dove vedere Milan-Fiorentina e Liverpool-Manchester United

Il calcio in TV oggi, domenica 19 ottobre 2025: dove vedere Milan-Fiorentina e Liverpool-Manchester United

Le migliori partite di domenica 19 ottobre 2025: dalla Serie A su DAZN e Sky al Mond...

ENEL

Obiettivo elettrificazione

Impegno e tecnologia per un futuro sostenibile

LEGGI

Personaggi

Marco Borriello

Marco Borriello
Pietro Masotti

Pietro Masotti
Flaminia Romoli

Flaminia Romoli
Maurizio Micheli

Maurizio Micheli

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963