Il calcio in TV oggi: la programmazione di mercoledì 29 ottobre 2025. La rincorsa al Napoli di Roma e Inter
Le partite in onda oggi, mercoledì 29 ottobre 2025: nerazzurri e giallorossi alla caccia di Conte e del Milan di Allegri. Ma spazio anche a Serie B e calcio tedesco e francese
La giornata di mercoledì 29 ottobre 2025 offre ben 13 appuntamenti di calcio in TV: spazio alla Serie A con big match come Inter-Fiorentina e Roma-Parma, senza dimenticare la Coppa di Germania con Colonia-Bayern Monaco e la Ligue 1 con Lorient-PSG. Scelte per tutti i gusti tra grandi sfide di vertice, incroci fondamentali per la corsa salvezza e il programma completo della Serie B.
- Appuntamento con la Serie A su Sky: Inter-Fiorentina illumina la serata
- Altre proposte: Serie A e Serie B su DAZN
Appuntamento con la Serie A su Sky: Inter-Fiorentina illumina la serata
Su Sky Sport 1 la Serie A propone un doppio appuntamento: alle 18:30 Roma-Parma, mentre alle 20:45 tocca a Inter-Fiorentina, grande classico dal sapore europeo che chiude la serata.
Su Sky Sport Calcio riflettori ancora sulla massima serie con le stesse sfide: alle 18:30 Roma-Parma e alle 20:45 Inter-Fiorentina, per un mercoledì tutto da vivere tra lotta per l’Europa e ambizioni di alta classifica.
La serata internazionale passa anche da Sky Sport Arena con la Coppa di Germania: alle 20:45 va in scena Colonia-Bayern Monaco, un classico del calcio tedesco ricco di fascino e intensità.
Sguardo alla Francia su Sky Sport Max, che propone due incontri di Ligue 1: alle 19:00 Lorient-PSG e alle 21:05 Marsiglia-Angers, tra grandi nomi e sfide dal peso specifico importante per la classifica.
Altre proposte: Serie A e Serie B su DAZN
Ricchissimo il menù di Dazn per la Serie A: alle 18:30 spazio a Juventus-Udinese, Como-Verona e Roma-Parma; in prima serata, alle 20:45, si giocano Inter-Fiorentina, Bologna-Torino e Genoa-Cremonese. Una distribuzione capillare che abbraccia tutta la giornata, tra big match e incroci cruciali per le rispettive ambizioni.
La serata di Dazn abbraccia anche la Serie B alle 20:30 con quattro sfide in contemporanea: Spezia-Padova, Venezia-Sudtirol, Juve Stabia-Bari e Mantova-Catanzaro, per un turno che promette sorpassi e conferme nella corsa alla promozione.
