Il calcio in TV oggi 29 luglio, amichevoli di prestigio per Como e Fiorentina. Dove vederle
Scoprite le migliori partite di mercoledì 29 luglio 2026: Como Cup su Sportitalia e l’amichevole Watford-Fiorentina su Dazn
Il calcio in TV oggi: la programmazione di mercoledì 29 luglio 2026
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: Como Cup con il Como protagonista, una prestigiosa amichevole internazionale e il calcio argentino della Liga Profesional. In totale sono quattro gli appuntamenti in programma, con proposte adatte a tutti i gusti.
Altre proposte: Como Cup e amichevoli su Dazn e Sportitalia
Su Sportitalia la giornata si apre alle 00:15 con la Liga Profesional argentina, in campo Gymnasia La Plata-River Plate. In serata spazio alla Como Cup con il Como impegnato in due incontri: alle 20:30 Como-AlUla SC e, a seguire, alle 22:00 Villareal-Como.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Dazn alle 20:30 va in scena l’amichevole Watford-Fiorentina.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 2 maggio 2026: da Atalanta-Genoa a Como-Napoli
Scoprite le migliori partite di sabato 2 maggio 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN al...
Milan-Atalanta, oggi in TV: dove vederla, orario, diretta streaming e l'alternativa (stellare) in chiaro
Dalla Serie A su Dazn e Sky al Clásico su Rete 4: tutte le partite di domenica 10 ma...
Il calcio in TV oggi (22 luglio): tempo di amichevoli per Napoli, Bologna e Fiorentina
Guida essenziale e aggiornamenti live: il calcio in TV di mercoledì 22 luglio 2026 s...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 16 maggio 2026: da Vicenza-Benevento a Chelsea-Manchester United
Scoprite le migliori partite di sabato 16 maggio 2026: dalla Supercoppa Serie C su S...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 18 luglio 2026: dalla finalina dei Mondiali Francia-Inghilterra, a Basilea-Juventus
Scoprite le migliori partite di sabato 18 luglio 2026: dai Mondiali su Rai 1 e Dazn ...
Il calcio in TV oggi: Lazio-Inter, dove vedere la finale di Coppa Italia in diretta
Scoprite le migliori partite di mercoledì 13 maggio 2026: dalla Coppa Italia su Medi...
Inter-Parma, oggi in TV: dove vederla, orario, diretta streaming e festa Scudetto
Scoprite le migliori partite di domenica 3 maggio 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN ...
Il calcio in TV: ultima giornata di serie A, dove vedere Fiorentina-Atalanta in diretta
Scoprite le migliori partite di venerdì 22 maggio 2026: dalla Serie A su Dazn alla P...