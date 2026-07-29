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Il calcio in TV oggi 29 luglio, amichevoli di prestigio per Como e Fiorentina. Dove vederle

Scoprite le migliori partite di mercoledì 29 luglio 2026: Como Cup su Sportitalia e l’amichevole Watford-Fiorentina su Dazn

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Redazione

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Lucas Da Cunha, centrocampista del Como
ANSA

Il calcio in TV oggi: la programmazione di mercoledì 29 luglio 2026

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: Como Cup con il Como protagonista, una prestigiosa amichevole internazionale e il calcio argentino della Liga Profesional. In totale sono quattro gli appuntamenti in programma, con proposte adatte a tutti i gusti.

Altre proposte: Como Cup e amichevoli su Dazn e Sportitalia

Su Sportitalia la giornata si apre alle 00:15 con la Liga Profesional argentina, in campo Gymnasia La Plata-River Plate. In serata spazio alla Como Cup con il Como impegnato in due incontri: alle 20:30 Como-AlUla SC e, a seguire, alle 22:00 Villareal-Como.

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Su Dazn alle 20:30 va in scena l’amichevole Watford-Fiorentina.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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