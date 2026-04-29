Champions, dove vedere Atletico Madrid-Arsenal (sperando sia come PSG-Bayern)
Stasera, mercoledì 29 aprile 2026, sfida tra Simeone e Arteta per un posto nella Finale di Budapest. La programmazione TV (c'è anche la Juve in chiaro e gratis)
Scoprite le migliori partite di calcio in programma mercoledì 29 aprile 2026: due appuntamenti per tutti i gusti tra grande calcio internazionale e il meglio del vivaio. In serata la UEFA Champions League con Atletico Madrid-Arsenal, mentre nel pomeriggio la Coppa Italia Primavera propone Atalanta-Juventus.
Champions League e Coppa Italia Primavera
Su Amazon Prime Video, alle 21:00, UEFA Champions League con Atletico Madrid-Arsenal: una sfida di altissimo livello tra due squadre pronte a darsi battaglia in Europa. Dopo il rocambolesco 5-4 tra PSG e Bayern Monaco, ci si attende molto anche dalla seconda semifinale della ex Coppa dei Campioni.
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Alle 17:00, Sportitalia trasmette la Coppa Italia Primavera: Atalanta-Juventus, un confronto che mette in vetrina i talenti delle due formazioni giovanili.
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