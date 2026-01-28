La notte della Champions: dove vedere le sfide (disperate) di Juventus, Inter e Napoli. E i più forti sono in chiaro Tutte le partite in onda mercoledì 28 gennaio 2026: le squadre italiane devono vincere ad ogni costo, ma potrebbe non bastare. Dove vederle e quale match è gratis

Sono tanti gli appuntamenti di calcio in palinsesto per mercoledì 28 gennaio 2026: una giornata decisiva per la UEFA Champions League con le italiane in bilico. Ma non mancano la Coppa Italia di Serie C e il calcio internazionale.

Sky: tutta la Champions League partita per partita

Serata da sogno e d’altri tempi per la UEFA Champions League, con l’ultima giornata della "league phase" che mette di fronte tutte le squadre in contemporanea. Gli occhi sono naturalmente puntati sulle italiane, che devono giocare per vincere e sperare in qualche passo falso di chi sta loro davanti per acchiappare gli ottavi diretti o gli spareggi. Fischio d’inizio alle 21: la Juventus sarà impegnata in casa del Monaco, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252; trasferta anche per l’Inter contro il Borussia Dortmund (Sky Sport Calcio e Sky Sport 253) e per l’Atalanta contro l’Union Saint-Gilloise (Sky Sport Arena e Sky Sport 254). Sky Sport seguirà le 17 partite anche in contemporanea – a partire dalle 21 – grazie a una super Diretta Gol (Sky Sport 251), nella quale verranno implementate le grafiche con i risultati live e la classifica in continuo aggiornamento. Inoltre, su Sky Sport 24, appuntamento con Speciale Campo Aperto Champions League, uno studio in cui Mario Giunta, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Faouzi Ghoulam e Luca Mastrorilli commenteranno live ogni match.

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: dalle 20 Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Alessandro Del Piero, mentre dalle 23 si aggiungeranno alla tavola rotonda anche Paolo Di Canio e Faouzi Ghoulam. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.

Altre proposte: Champions League su Prime Video e TV8

Su Amazon Prime Video alle 21:00 Napoli-Chelsea porta in campo i partenopei e i Blues per una notte indimenticabile di UEFA Champions League.

Alle 21:00, su TV8, tocca a Benfica-Real Madrid, un altro grande incrocio di UEFA Champions League per gli appassionati di calcio europeo.

Calcio internazionale anche su Sportitalia: alle 18:30 si gioca Al Ahli-Al Ettifaq per la Saudi League, mentre nella notte alle 02:30 spazio alla Liga Profesional argentina con Estudiantes-Boca Juniors.

Champions League e calcio italiano su Sky: serata europea e giornata di C

Sky Sport 1 propone una doppia dose di calcio: alle 14:30 la Serie C con Latina-Renate, quindi alle 21:00 appuntamento con la UEFA Champions League.

Su Sky Sport Max alle 18:00 la Coppa Italia Serie C offre Potenza-Ternana, per un pomeriggio a tinte tricolori.

Grande calcio sulla Rai: Coppa Italia Serie C in primo piano

Su Rai Sport alle 19:00 va in scena Potenza-Ternana, valida per la Coppa Italia Serie C.

