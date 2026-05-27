Calcio in TV: finale Conference League, dove vedere Crystal Palace-Rayo Vallecano in diretta
Le sfide di mercoledì 27 maggio 2026: Conference League su Sky e Serie C su Rai e Sky
La giornata di oggi offre una vasta scelta di calcio in TV: quattro appuntamenti tra competizioni internazionali e campionato italiano. In primo piano la finale di UEFA Conference League con Crystal Palace-Rayo Vallecano, mentre la Serie C propone le semifinali dei playoff con Union Brescia-Salernitana e Catania-Ascoli distribuite tra Sky e Rai.
- Conference League e Serie C su Sky: Crystal Palace-Rayo Vallecano guida la serata
- Grande calcio sulla Rai: Catania-Ascoli in prima serata
Conference League e Serie C su Sky: Crystal Palace-Rayo Vallecano guida la serata
Su Sky Sport 1 va in onda la UEFA Conference League con Crystal Palace-Rayo Vallecano, in programma alle 21:00.
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Sulla rete Sky Sport Max spazio alla Serie C con Catania-Ascoli, in programma alle 21:00.
La serata di Sky Sport Calcio si apre alle 20:00 con la Serie C: Union Brescia-Salernitana.
Grande calcio sulla Rai: Catania-Ascoli in prima serata
Su Rai Sport appuntamento con la Serie C: Catania-Ascoli, in programma alle 21:00.
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