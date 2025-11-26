Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Champions, dove vedere le partite di Inter e Atalanta: una partita gratis e in chiaro

Le partite di calcio in onda oggi, mercoledì 26 novembre 2025: sfide decisive per i nerazzurri contro Atletico Madrid ed Eintracht. Arsenal-Bayern Monaco gratuita

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Champions, dove vedere le partite di Inter e Atalanta: una partita gratis e in chiaro

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: tra UEFA Champions League con Atletico Madrid-Inter, Eintracht-Atalanta e Arsenal-Bayern Monaco. Non mancano anche le sfide della Coppa Italia Serie C e della Serie C per chi ama il calcio italiano. Un palinsesto ricco che soddisfa tutti i gusti, dal grande spettacolo internazionale alle competizioni nazionali.

Champions League su Sky: tra Diretta Gol e big match di prime time

Su Sky Sport 1 il pomeriggio si apre alle 15:00 con Inter U23-Renate (Coppa Italia Serie C), alle 18:45 spazio a Diretta Gol Champions League per seguire in simultanea le gare della fascia early, e in prima serata alle 21:00 riflettori su Eintracht-Atalanta (UEFA Champions League).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Sky Sport Max doppio appuntamento di UEFA Champions League: alle 18:45 Copenaghen-Kairat Almaty, e alle 21:00 Arsenal-Bayern Monaco.

Su Sky Sport Calcio, alle 15:00 va in scena Gubbio-Juventus Next Gen (Serie C), alle 18:00 tocca a Pro Vercelli-Atalanta U23 (Coppa Italia Serie C), quindi alle 21:00 appuntamento con Diretta Gol per non perdere nulla del prime time europeo.

Su Sky Sport Arena, alle 16:00, spazio alla UEFA Youth League con Eintracht Frankfurt U19-Atalanta.

Altre reti: la Champions in chiaro e in streaming

Su Amazon Prime Video, alle 21:00, UEFA Champions League con Atletico Madrid-Inter.

Su TV8, alle 21:00, in chiaro l’imperdibile Arsenal-Bayern Monaco (UEFA Champions League).

Calcio italiano sulla Rai: Coppa Italia Serie C in prima serata

Su Rai Sport, alle 20:30, va in scena Sambenedettese-Union Brescia, valida per la Coppa Italia Serie C.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Lo sport in TV oggi, mercoledì 26 novembre 2025: l'Olimpia cerca il riscatto in Eurolega (oltre alla Champions)

Lo sport in TV oggi, mercoledì 26 novembre 2025: l'Olimpia cerca il riscatto in Eurolega (oltre alla Champions)

I migliori eventi sportivi di mercoledì 26 novembre 2025: tanta Champions League con...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 21 ottobre 2025. Dove vedere Inter e Napoli in Champions

Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 21 ottobre 2025. Dove vedere Inter e Napoli in Champions

Le partite in onda martedì 21 ottobre 2025: i nerazzurri affrontano l'Union SG e gli...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 4 novembre 2025. Champions per Napoli e Juventus (ma il big match è un altro)

Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 4 novembre 2025. Champions per Napoli e Juventus (ma il big match è un altro)

I match della maggiore competizione europea in onda martedì 4 novembre 2025: gli azz...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di mercoledì 22 ottobre 2025: dove vedere Real-Juve e l'Atalanta in Champions

Il calcio in TV oggi, la programmazione di mercoledì 22 ottobre 2025: dove vedere Real-Juve e l'Atalanta in Champions

Le partite in onda mercoledì 22 ottobre 2025: i bianconeri di Igor Tudor tentano l'i...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di mercoledì 5 novembre 2025. Inter e Atalanta in Champions (e un grande match gratuito)

Il calcio in TV oggi: la programmazione di mercoledì 5 novembre 2025. Inter e Atalanta in Champions (e un grande match gratuito)

Le migliori partite di mercoledì 5 novembre 2025: i nerazzurri di Milano e Bergamo c...
Luciano Spalletti

Champions League gratis in TV, tutte le partite in chiaro su TV8 e Cielo (c’è il match più atteso)

Da Ajax-Benfica ad Arsenal-Bayern Monaco: tre big match visibili gratis in tv tra ma...
Lo sport in TV oggi, martedì 21 ottobre 2025: super-sfida in Nba, LeBron James contro Steph Curry

Lo sport in TV oggi, martedì 21 ottobre 2025: super-sfida in Nba, LeBron James contro Steph Curry

I grandi match sportivi in onda stasera, martedì 21 ottobre 2025: oltre alla Champio...
Juventus, in diretta su Disney+ i sorteggi della UEFA Women's Champions League

Sfide pazzesche per Juventus e Roma in UEFA Women's Champions League su Disney Plus: quando, orario e calendario delle partite

Bianconere e giallorosse si avvicinano a due sfide casalinghe da non sbagliare per n...
Lo sport in TV oggi, mercoledì 5 novembre 2025: Errani e Paolini vogliono le Finals, chi affrontano oggi

Lo sport in TV oggi, mercoledì 5 novembre 2025: Errani e Paolini vogliono le Finals, chi affrontano oggi

Gli eventi sportivi in onda oggi, mercoledì 5 novembre 2025: tanto calcio europeo, m...

ENEL

Mobilità elettrica accessibile

La stazione di ricarica smart per l'auto direttamente a casa

LEGGI

Personaggi

Marco Borriello

Marco Borriello
L'imprenditore Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi
Renato Zero

Renato Zero
Bruno Pizzul

Bruno Pizzul

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963