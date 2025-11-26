Champions, dove vedere le partite di Inter e Atalanta: una partita gratis e in chiaro
Le partite di calcio in onda oggi, mercoledì 26 novembre 2025: sfide decisive per i nerazzurri contro Atletico Madrid ed Eintracht. Arsenal-Bayern Monaco gratuita
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: tra UEFA Champions League con Atletico Madrid-Inter, Eintracht-Atalanta e Arsenal-Bayern Monaco. Non mancano anche le sfide della Coppa Italia Serie C e della Serie C per chi ama il calcio italiano. Un palinsesto ricco che soddisfa tutti i gusti, dal grande spettacolo internazionale alle competizioni nazionali.
- Champions League su Sky: tra Diretta Gol e big match di prime time
- Altre reti: la Champions in chiaro e in streaming
- Calcio italiano sulla Rai: Coppa Italia Serie C in prima serata
Champions League su Sky: tra Diretta Gol e big match di prime time
Su Sky Sport 1 il pomeriggio si apre alle 15:00 con Inter U23-Renate (Coppa Italia Serie C), alle 18:45 spazio a Diretta Gol Champions League per seguire in simultanea le gare della fascia early, e in prima serata alle 21:00 riflettori su Eintracht-Atalanta (UEFA Champions League).
Su Sky Sport Max doppio appuntamento di UEFA Champions League: alle 18:45 Copenaghen-Kairat Almaty, e alle 21:00 Arsenal-Bayern Monaco.
Su Sky Sport Calcio, alle 15:00 va in scena Gubbio-Juventus Next Gen (Serie C), alle 18:00 tocca a Pro Vercelli-Atalanta U23 (Coppa Italia Serie C), quindi alle 21:00 appuntamento con Diretta Gol per non perdere nulla del prime time europeo.
Su Sky Sport Arena, alle 16:00, spazio alla UEFA Youth League con Eintracht Frankfurt U19-Atalanta.
Altre reti: la Champions in chiaro e in streaming
Su Amazon Prime Video, alle 21:00, UEFA Champions League con Atletico Madrid-Inter.
Su TV8, alle 21:00, in chiaro l’imperdibile Arsenal-Bayern Monaco (UEFA Champions League).
Calcio italiano sulla Rai: Coppa Italia Serie C in prima serata
Su Rai Sport, alle 20:30, va in scena Sambenedettese-Union Brescia, valida per la Coppa Italia Serie C.
