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Il calcio in TV oggi, mercoledì 26 agosto 2026: spareggi decisivi per la Champions League. Dove vederli live

Scoprite le migliori partite di mercoledì 26 agosto 2026: Champions League su Sky e Prime Video

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Redazione

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Champions League in campo per il ritorno dei preliminari
ANSA

La giornata di mercoledì 26 agosto 2026 offre una scelta di partite di calcio: due appuntamenti di UEFA Champions League tra TV e streaming. Potete seguire il grande calcio su Sky Sport 1 oppure la sfida proposta da Amazon Prime Video, per una serata che accontenta tutti i gusti.

Champions League su Sky: grande calcio in prima serata su Sky Sport 1

Sulle reti Sky, riflettori puntati su Sky Sport 1 con la UEFA Champions League: alle 21:00 va in scena Viking FK-Dinamo Zagabria, appuntamento in diretta per vivere una notte europea da non perdere.

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Altre proposte: segui la Champions League su Prime Video

Sulle altre reti, Amazon Prime Video trasmette alle 21:00 Olympique Lione-Fenerbahce, sfida di UEFA Champions League che arricchisce il menù della serata.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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