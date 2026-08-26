Il calcio in TV oggi, mercoledì 26 agosto 2026: spareggi decisivi per la Champions League. Dove vederli live
Scoprite le migliori partite di mercoledì 26 agosto 2026: Champions League su Sky e Prime Video
La giornata di mercoledì 26 agosto 2026 offre una scelta di partite di calcio: due appuntamenti di UEFA Champions League tra TV e streaming. Potete seguire il grande calcio su Sky Sport 1 oppure la sfida proposta da Amazon Prime Video, per una serata che accontenta tutti i gusti.
- Champions League su Sky: grande calcio in prima serata su Sky Sport 1
- Altre proposte: segui la Champions League su Prime Video
Champions League su Sky: grande calcio in prima serata su Sky Sport 1
Sulle reti Sky, riflettori puntati su Sky Sport 1 con la UEFA Champions League: alle 21:00 va in scena Viking FK-Dinamo Zagabria, appuntamento in diretta per vivere una notte europea da non perdere.
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Altre proposte: segui la Champions League su Prime Video
Sulle altre reti, Amazon Prime Video trasmette alle 21:00 Olympique Lione-Fenerbahce, sfida di UEFA Champions League che arricchisce il menù della serata.
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