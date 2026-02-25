La disperazione del calcio italiano: le ultime due possibilità (e un big match in chiaro)
Juventus-Galatasaray e Atalanta-Borussia Dortmund per la riscossa tricolore. E Real-Benfica gratis per tutti. Le partite di mercoledì 25 febbraio 2026
La giornata di oggi, mercoledì 25 febbraio 2026, offre sei appuntamenti di grande calcio: scoprite le migliori sfide di UEFA Champions League, con proposte per tutti i gusti. Tra le scelte di spicco ci sono Atalanta-Borussia Dortmund nel tardo pomeriggio, Juventus-Galatasaray in prima serata e Real Madrid-Benfica disponibile su più canali.
- Champions su Sky: Atalanta-Borussia Dortmund apre alle 18:45, Diretta Gol alle 21:00
- Altre proposte: la Champions su Prime Video e in chiaro su TV8
Champions su Sky: Atalanta-Borussia Dortmund apre alle 18:45, Diretta Gol alle 21:00
Sky Sport 1 apre la giornata alle 18:45 con Atalanta-Borussia Dortmund, per poi proseguire alle 21:00 con Diretta Gol Champions League, ideale per seguire in simultanea tutti i match della serata.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Sky Sport Calcio propone alle 21:00 Real Madrid-Benfica, una grande classica europea da vivere azione per azione.
Sky Sport Max completa l’offerta delle 21:00 con PSG-Monaco, sfida ad alto tasso tecnico in notturna.
Altre proposte: la Champions su Prime Video e in chiaro su TV8
Su Amazon Prime Video appuntamento alle 21:00 con Juventus-Galatasaray, match attesissimo che catalizza l’attenzione della serata italiana. L’impresa sembra disperata per i bianconeri, reduci da un 5-2 a Istanbul, ma il tifo dello Stadium potrebbe dare la giusta spinta agli uomini di Spalletti.
In chiaro su TV8, alle 21:00, spazio a Real Madrid-Benfica, alternativa imperdibile per seguire una delle grandi sfide della notte di Champions.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
La Juve cerca subito il riscatto, grande Champions con Atalanta, Real e PSG. Dove vederle
Il 17 febbraio 2026 con i playoff riparte la Coppa dei Campioni: i bianconeri voglio...
Milan, doppia mossa contro l'Inter in fuga: dove vederlo stasera in TV
I rossoneri di Allegri cercano di accorciare le distanze dai nerazzurri, in attesa d...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di mercoledì 21 gennaio 2026: la Juve vuole fare un dispetto all'Inter
I bianconeri possono raggiungere l'Inter nella classifica della Champions ma bisogna...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 13 gennaio 2026: la Roma cerca i quarti di Coppa
Le partite in onda martedì 13 gennaio 2026: i giallorossi sfidano il Torino per non ...
Juventus-Galatasaray, play-off Champions League in diretta TV: canale, orario e dove vedere in chiaro l’altro big-match
I bianconeri vanno a caccia dell’impresa negli spareggi della massima competizione e...
La notte della Champions: dove vedere le sfide (disperate) di Juventus, Inter e Napoli. E i più forti sono in chiaro
Tutte le partite in onda mercoledì 28 gennaio 2026: le squadre italiane devono vince...
Champions League gratis in TV, due big match in chiaro su TV8 e Cielo (e una sfida stellare)
Oggi e domani, 24 e 25 febbraio 2026, sarà possibile vedere gratis in chiaro due gra...
Champions League, l’ultima giornata gratis in TV (28 gennaio): il big match in chiaro su Tv8
Stasera 28 gennaio si conclude la fase a gironi della Champins League, José Mourinho...