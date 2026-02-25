Trova nel Magazine
La disperazione del calcio italiano: le ultime due possibilità (e un big match in chiaro)

Juventus-Galatasaray e Atalanta-Borussia Dortmund per la riscossa tricolore. E Real-Benfica gratis per tutti. Le partite di mercoledì 25 febbraio 2026

La disperazione del calcio italiano: le ultime due possibilità (e un big match in chiaro)

La giornata di oggi, mercoledì 25 febbraio 2026, offre sei appuntamenti di grande calcio: scoprite le migliori sfide di UEFA Champions League, con proposte per tutti i gusti. Tra le scelte di spicco ci sono Atalanta-Borussia Dortmund nel tardo pomeriggio, Juventus-Galatasaray in prima serata e Real Madrid-Benfica disponibile su più canali.

Champions su Sky: Atalanta-Borussia Dortmund apre alle 18:45, Diretta Gol alle 21:00

Sky Sport 1 apre la giornata alle 18:45 con Atalanta-Borussia Dortmund, per poi proseguire alle 21:00 con Diretta Gol Champions League, ideale per seguire in simultanea tutti i match della serata.

Sky Sport Calcio propone alle 21:00 Real Madrid-Benfica, una grande classica europea da vivere azione per azione.

Sky Sport Max completa l’offerta delle 21:00 con PSG-Monaco, sfida ad alto tasso tecnico in notturna.

Altre proposte: la Champions su Prime Video e in chiaro su TV8

Su Amazon Prime Video appuntamento alle 21:00 con Juventus-Galatasaray, match attesissimo che catalizza l’attenzione della serata italiana. L’impresa sembra disperata per i bianconeri, reduci da un 5-2 a Istanbul, ma il tifo dello Stadium potrebbe dare la giusta spinta agli uomini di Spalletti.

In chiaro su TV8, alle 21:00, spazio a Real Madrid-Benfica, alternativa imperdibile per seguire una delle grandi sfide della notte di Champions.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

