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Calcio in TV: la Svizzera sfida il Canada, a mezzanotte c'è Brasile. Dove vedere le partite in diretta

Scoprite le migliori partite di mercoledì 24 giugno 2026: dai Mondiali su Rai 1 alla maratona su Dazn

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Redazione

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Remo Freuler, centrocampista della Svizzera
ANSA

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: i Mondiali 2026 propongono appuntamenti per tutti i gusti tra prima serata e notte. Da Svizzera-Canada alle 21:00, passando per Bosnia-Qatar, fino alla suggestiva Scozia-Brasile a mezzanotte.

Grande calcio sulla Rai: Svizzera-Canada illumina la prima serata

In prima serata su Rai 1 alle 21:00 va in scena Svizzera-Canada, una sfida dei Mondiali 2026 perfetta per chi vuole vivere le emozioni del grande calcio internazionale.

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Altre proposte: Mondiali 2026 in diretta su Dazn dalla notte alla prima serata

Su Dazn la programmazione è continua: in prima serata, alle 21:00, appuntamento con Bosnia-Qatar e la diretta di Svizzera-Canada.

Dalle 00:00 si continua con Marocco-Haiti e Scozia-Brasile; a seguire alle 03:00 spazio a Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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