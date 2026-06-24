Calcio in TV: la Svizzera sfida il Canada, a mezzanotte c'è Brasile. Dove vedere le partite in diretta
Scoprite le migliori partite di mercoledì 24 giugno 2026: dai Mondiali su Rai 1 alla maratona su Dazn
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: i Mondiali 2026 propongono appuntamenti per tutti i gusti tra prima serata e notte. Da Svizzera-Canada alle 21:00, passando per Bosnia-Qatar, fino alla suggestiva Scozia-Brasile a mezzanotte.
- Grande calcio sulla Rai: Svizzera-Canada illumina la prima serata
- Altre proposte: Mondiali 2026 in diretta su Dazn dalla notte alla prima serata
Grande calcio sulla Rai: Svizzera-Canada illumina la prima serata
In prima serata su Rai 1 alle 21:00 va in scena Svizzera-Canada, una sfida dei Mondiali 2026 perfetta per chi vuole vivere le emozioni del grande calcio internazionale.
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Altre proposte: Mondiali 2026 in diretta su Dazn dalla notte alla prima serata
Su Dazn la programmazione è continua: in prima serata, alle 21:00, appuntamento con Bosnia-Qatar e la diretta di Svizzera-Canada.
Dalle 00:00 si continua con Marocco-Haiti e Scozia-Brasile; a seguire alle 03:00 spazio a Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
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