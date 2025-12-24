Trova nel Magazine
Camerun-Gabon, la Coppa d'Africa 2025 stasera in TV: orario e dove vederla in chiaro e gratis

Scoprite le migliori partite di mercoledì 24 dicembre 2025: la Coppa d'Africa su Sportitalia scandisce la vigilia

Camerun-Gabon, la Coppa d'Africa 2025 stasera in TV: orario e dove vederla in chiaro e gratis

La giornata di oggi offre una selezione di calcio per tutti i gusti: ben quattro incontri di nazionali dalla Coppa d’Africa. Tra le sfide di spicco, ecco Burkina Faso-Guinea Equatoriale (13:30), Algeria-Sudan (16:00) e il match serale Camerun-Gabon (21:00), tutte su Sportitalia.

Altre proposte: segui la Coppa d’Africa su Sportitalia

Su Sportitalia appuntamento con quattro incontri della Coppa d’Africa lungo tutta la giornata: si parte alle 13:30 con Burkina Faso-Guinea Equatoriale, si prosegue alle 16:00 con Algeria-Sudan, poi alle 18:30 spazio a Costa d’Avorio-Mozambico e chiusura in prima serata alle 21:00 con Camerun-Gabon. Una maratona di nazionali africane per vivere al massimo la vigilia.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

