Il calcio in TV oggi, la programmazione di mercoledì 22 ottobre 2025: dove vedere Real-Juve e l'Atalanta in Champions Le partite in onda mercoledì 22 ottobre 2025: i bianconeri di Igor Tudor tentano l'impresa al Bernabeu e i nerazzurri cercano punti con lo Slavia Praga

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: tra UEFA Champions League e calcio italiano, c’è spazio per tutti i gusti. In primo piano spiccano Real Madrid-Juventus, Chelsea-Ajax e Atalanta-Slavia Praga, oltre alle finestre in Diretta Gol per seguire più campi in contemporanea.

Champions League protagonista su Sky: Atalanta-Slavia Praga e Diretta Gol

Su Sky Sport 1, il pomeriggio si apre alle 14:30 con la Serie C: Juventus Next Gen-Campobasso. Dalle 18:45 spazio alla multi-visione con Diretta Gol Ucl, prima del calcio d’inizio delle 21:00 con Atalanta-Slavia Praga per la UEFA Champions League.

Su Sky Sport Calcio appuntamento alle 18:45 con Galatasaray-Bodo (UEFA Champions League). In prima serata, alle 21:00, ancora multi-sfide con Diretta Gol UCL (Diretta) per seguire i principali incroci europei.

Su Sky Sport Max riflettori puntati alle 21:00 su Chelsea-Ajax, una sfida di grande tradizione europea.

Su Sky Sport Arena doppio appuntamento Champions: alle 18:45 Atletico Bilbao-Qarabag, alle 21:00 Eintracht-Liverpool.

Altre proposte: la Champions su Prime Video e TV8

Su Amazon Prime Video, appuntamento di cartello alle 21:00 con Real Madrid-Juventus, grande classico di UEFA Champions League.

Su TV8, alle 21:00, spazio a Chelsea-Ajax, per vivere una delle sfide più attese della serata.

