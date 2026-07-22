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Il calcio in TV oggi (22 luglio): tempo di amichevoli per Napoli, Bologna e Fiorentina

Guida essenziale e aggiornamenti live: il calcio in TV di mercoledì 22 luglio 2026 su Sky, Rai, Mediaset e altre reti

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Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Aurelio De Laurentiis e Massimiliano Allegri del Napoli
ANSA

Mercoledì 22 luglio 2026 la nostra guida vi aiuta a orientarvi tra le proposte di calcio in TV: tempo di amichevoli estive e sorteggio dei calendari di Serie B.

In campo Napoli, Bologna e Fiorentina

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Tre squadre di serie A in campo nella giornata di mercoledì 22 luglio: alle 16 si parte con Bologna-Heidenheim (DAZN), alle 18 si prosegue con Napoli-Arezzo (DAZN, Sky Sport 251, NOW) e alle 19 si chiude con Fiorentina-Gubbio (DAZN).

Alle 18 occhi puntati anche sul sorteggio del calendario di Serie B (DAZN) per scoprire il cammino delle pretendendi alla promozione nella massima serie.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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