Il calcio in TV oggi (22 luglio): tempo di amichevoli per Napoli, Bologna e Fiorentina
Guida essenziale e aggiornamenti live: il calcio in TV di mercoledì 22 luglio 2026 su Sky, Rai, Mediaset e altre reti
Mercoledì 22 luglio 2026 la nostra guida vi aiuta a orientarvi tra le proposte di calcio in TV: tempo di amichevoli estive e sorteggio dei calendari di Serie B.
In campo Napoli, Bologna e Fiorentina
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Tre squadre di serie A in campo nella giornata di mercoledì 22 luglio: alle 16 si parte con Bologna-Heidenheim (DAZN), alle 18 si prosegue con Napoli-Arezzo (DAZN, Sky Sport 251, NOW) e alle 19 si chiude con Fiorentina-Gubbio (DAZN).
Alle 18 occhi puntati anche sul sorteggio del calendario di Serie B (DAZN) per scoprire il cammino delle pretendendi alla promozione nella massima serie.
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