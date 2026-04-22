L'ultimo ostacolo per l'Inter: la difficoltà (non da poco) tra i nerazzurri e il doblete
Stasera, mercoledì 22 aprile 2026, si gioca la seconda semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio: dove vedere gratis e in chiaro la partita in TV
Scoprite le migliori partite di calcio in programma mercoledì 22 aprile 2026. Una serata ricca di scelte per tutti i gusti: dalla Coppa Italia con Atalanta-Lazio, alla Premier League con Burnley-Manchester City, fino alla Coppa di Germania con Bayer Leverkusen-Bayern Monaco.
- Premier League su Sky: il Manchester City a Burnley, spazio anche a Coppa di Germania e Ligue 1
- Coppa Italia su Mediaset: Atalanta-Lazio su Italia 1
Premier League su Sky: il Manchester City a Burnley, spazio anche a Coppa di Germania e Ligue 1
Alle 19:00 su Sky Sport Max appuntamento con la Ligue 1: PSG-Nantes, una sfida del campionato francese per aprire la serata nel segno dei campioni transalpini.
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Alle 20:45 su Sky Sport Calcio tocca alla Coppa di Germania con Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, un incrocio ad alta intensità tra due big del calcio tedesco.
Alle 21:00 su Sky Sport 1 la Premier League propone Burnley-Manchester City, una classica sfida del calcio inglese in prima serata.
Coppa Italia su Mediaset: Atalanta-Lazio su Italia 1
Alle 21:00 su Italia 1 va in scena la Coppa Italia con Atalanta-Lazio, appuntamento imperdibile per gli appassionati del calcio italiano. In finale l’Inter, vincente in rimonta sul Como, aspetta l’esito della partita tra i nerazzurri, reduci dal pareggio con la Roma, e i biancazzurri, che hanno battuto in trasferta il Napoli.
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