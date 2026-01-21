Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Il calcio in TV oggi, la programmazione di mercoledì 21 gennaio 2026: la Juve vuole fare un dispetto all'Inter

I bianconeri possono raggiungere l'Inter nella classifica della Champions ma bisogna battere il Benfica. Il big match di oggi, OM-Liverpool, è in chiaro e gratis

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Il calcio in TV oggi, la programmazione di mercoledì 21 gennaio 2026: la Juve vuole fare un dispetto all'Inter

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. In evidenza Juventus-Benfica su Amazon Prime Video, la serata di Champions su Sky Sport 1 con Atalanta-Athletic Bilbao e, in chiaro, Olympique Marsiglia-Liverpool su TV8.

Champions League su Sky: doppio appuntamento tra pomeriggio e prime time

Su Sky Sport 1 la programmazione si apre con Galatasaray-Atletico Madrid alle 18:45 e prosegue in prima serata con Atalanta-Athletic Bilbao alle 21:00, per una notte tutta a tinte europee.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

In chiaro su TV8, alle 21:00, spazio a Olympique Marsiglia-Liverpool, un altro grande incrocio di UEFA Champions League per chi preferisce la visione gratuita.

Altre proposte: Champions su Prime Video e calcio giovanile su Sportitalia

Su Amazon Prime Video la serata di Champions propone Juventus-Benfica alle 21:00, una sfida dal grande fascino per i bianconeri contro un avversario di alto livello. La squadra di Spalletti vuole rifarsi dopo la sconfitta in campionato e cerca il "dispetto" all’Inter, che i bianconeri raggiungerebbero in caso di vittoria sui portoghesi. I quali, però, rincorrono uno degli ultimi posti per gli spareggi.

Giornata ricca anche su Sportitalia: tra mattina e primo pomeriggio il campionato Primavera 1 offre Lecce-Juventus alle 12:00 e Napoli-Atalanta alle 14:00; a seguire, spazio alla Saudi League con Damac-Al Nassr alle 18:30.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 12 gennaio 2026. La Juventus attacca il Napoli

Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 12 gennaio 2026. La Juventus attacca il Napoli

I bianconeri vogliono il terzo posto, approfittando del pareggio degli azzurri (anch...
Liverpool

Champions League gratis in TV, le partite in chiaro su TV8 e Cielo (c’è un match attesissimo)

Da Marsiglia-Liverpool a Bodo/Glimt-Manchester City: ecco i big match visibili grati...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 17 gennaio 2026, da Udinese-Inter a Cagliari-Juventus

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 17 gennaio 2026, da Udinese-Inter a Cagliari-Juventus

Dalla Serie A su Sky e Dazn al derby di Manchester: tutti i match clou di sabato 17 ...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 20 gennaio 2026: Inter a un passo dal baratro

Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 20 gennaio 2026: Inter a un passo dal baratro

I nerazzurri incontrano i primi della classe in Champions, l'Arsenal, per non uscire...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di venerdì 16 gennaio 2026: la Serie A è tutta nerazzurra

Il calcio in TV oggi, la programmazione di venerdì 16 gennaio 2026: la Serie A è tutta nerazzurra

Le partite in onda venerdì 16 gennaio 2026: Pisa-Atalanta apre la nuova giornata del...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 13 gennaio 2026: la Roma cerca i quarti di Coppa

Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 13 gennaio 2026: la Roma cerca i quarti di Coppa

Le partite in onda martedì 13 gennaio 2026: i giallorossi sfidano il Torino per non ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 3 gennaio: da Juventus-Lecce ad Atalanta-Roma

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 3 gennaio: da Juventus-Lecce ad Atalanta-Roma

Scoprite le migliori partite di sabato 3 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN a...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 9 gennaio 2026. I primi due quarti della Coppa d'Africa

Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 9 gennaio 2026. I primi due quarti della Coppa d'Africa

Le partite in onda venerdì 9 gennaio 2026: Mali-Senegal e il big match Camerun-Maroc...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 18 gennaio 2026: da Torino-Roma a Milan-Lecce

Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 18 gennaio 2026: da Torino-Roma a Milan-Lecce

Scoprite le migliori partite di domenica 18 gennaio 2026: dalla Serie A su Dazn e Sk...

Personaggi

Alvaro Morata

Alvaro Morata
Mario Balotelli

Mario Balotelli
Loris Karius

Loris Karius
Bruno Pizzul

Bruno Pizzul

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963