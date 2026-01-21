Il calcio in TV oggi, la programmazione di mercoledì 21 gennaio 2026: la Juve vuole fare un dispetto all'Inter I bianconeri possono raggiungere l'Inter nella classifica della Champions ma bisogna battere il Benfica. Il big match di oggi, OM-Liverpool, è in chiaro e gratis

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. In evidenza Juventus-Benfica su Amazon Prime Video, la serata di Champions su Sky Sport 1 con Atalanta-Athletic Bilbao e, in chiaro, Olympique Marsiglia-Liverpool su TV8.

Champions League su Sky: doppio appuntamento tra pomeriggio e prime time

Su Sky Sport 1 la programmazione si apre con Galatasaray-Atletico Madrid alle 18:45 e prosegue in prima serata con Atalanta-Athletic Bilbao alle 21:00, per una notte tutta a tinte europee.

In chiaro su TV8, alle 21:00, spazio a Olympique Marsiglia-Liverpool, un altro grande incrocio di UEFA Champions League per chi preferisce la visione gratuita.

Altre proposte: Champions su Prime Video e calcio giovanile su Sportitalia

Su Amazon Prime Video la serata di Champions propone Juventus-Benfica alle 21:00, una sfida dal grande fascino per i bianconeri contro un avversario di alto livello. La squadra di Spalletti vuole rifarsi dopo la sconfitta in campionato e cerca il "dispetto" all’Inter, che i bianconeri raggiungerebbero in caso di vittoria sui portoghesi. I quali, però, rincorrono uno degli ultimi posti per gli spareggi.

Giornata ricca anche su Sportitalia: tra mattina e primo pomeriggio il campionato Primavera 1 offre Lecce-Juventus alle 12:00 e Napoli-Atalanta alle 14:00; a seguire, spazio alla Saudi League con Damac-Al Nassr alle 18:30.

