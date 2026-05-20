Calcio in TV: Friburgo-Aston Villa, dove vedere la finale di Europa League in diretta Scoprite le migliori partite di mercoledì 20 maggio 2026: dall’Europa League su Sky alla Serie C su Rai Sport e Sky, fino alla Saudi League su Sportitalia

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Calcio in TV oggi, mercoledì 20 maggio 2026

La giornata di oggi offre una selezione di quattro appuntamenti di calcio in TV: dal fascino dell’Europa League su Sky Sport 1 alle sfide di Serie C su Rai Sport e Sky Sport Calcio, fino alla Saudi League su Sportitalia. Una serata con scelte per tutti i gusti tra calcio internazionale e campionati nazionali.

Notte di Europa League su Sky: Friburgo-Aston Villa su Sky Sport 1

Alle 21:00 su Sky Sport 1, la UEFA Europa League propone la finale Friburgo-Aston Villa, appuntamento perfetto per chi cerca calcio internazionale in prima serata.

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Per chi segue i campionati italiani, alle 20:30 su Sky Sport Calcio va in scena Catania-Lecco, sfida valida per la Serie C.

Serie C sulla Rai: Ravenna-Salernitana su Rai Sport

In prima serata, alle 20:45 su Rai Sport, spazio alla Serie C con Ravenna-Salernitana, un confronto che promette intensità e ritmo per gli appassionati del calcio nazionale.

Altre proposte: spazio alla Saudi League su Sportitalia

Per iniziare presto la serata, alle 20:00 su Sportitalia c’è Al Khaleej-Al Ahli, incontro di Saudi League ideale per chi vuole seguire il calcio estero.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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