Il calcio in TV oggi, mercoledì 2 settembre: Sassuolo-Frosinone e Udinese-Venezia, dove vedere la Coppa Italia live Scoprite le migliori partite di mercoledì 2 settembre 2026: Coppa Italia su Italia 1 e Mediaset Infinity

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

ANSA

CONDIVIDI

Calcio in TV oggi: Coppa Italia protagonista tra pomeriggio e preserale

La giornata di oggi offre una vasta scelta partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. Spiccano due appuntamenti di Coppa Italia, con Sassuolo-Frosinone e Udinese-Venezia, proposte su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. Un palinsesto che copre il pomeriggio e l’orario preserale, perfetto per chi vuole seguire il calcio italiano in diretta.

Coppa Italia in chiaro su Italia 1: doppio appuntamento tra pomeriggio e preserale

Sul canale Italia 1 la giornata si apre con Sassuolo-Frosinone alle 15:00, anticipo che inaugura la serie dei match odierni. A seguire, spazio a Udinese-Venezia alle 18:00, confronto che promette intensità e ritmo per chiudere al meglio il pomeriggio di Coppa Italia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Mediaset Infinity ampia copertura in streaming: disponibile Sassuolo-Frosinone alle 16:00, ideale per chi segue il match in mobilità, e Udinese-Venezia alle 18:00, per non perdere nemmeno un minuto della sfida alla Dacia Arena.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche