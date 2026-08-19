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Il calcio in TV oggi, mercoledì 19 agosto: in campo la Champions League con i preliminari

Scoprite le migliori partite di mercoledì 19 agosto 2026: Champions League su Sky e Amazon Prime Video

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Redazione

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Celtic Park, il campo dei Celtic Glasgow
ANSA

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sfide di UEFA Champions League in programma. Appuntamenti per tutti i gusti, tra grandi tradizioni europee, incroci internazionali e match da vivere in prima serata.

Champions League su Sky: il fascino di Celtic-Lask su Sky Sport 1

Su Sky Sport 1, riflettori puntati su Celtic-Lask, con calcio d’inizio alle 21:00. Un confronto dal sapore europeo, ideale per chi vuole vivere l’atmosfera della Champions League fin dal primo minuto.

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Spazio alla Champions anche su Sky Sport Calcio con Slovan Bratislava-NK Celje, in programma alle 21:00. Una sfida che arricchisce la serata di calcio internazionale, perfetta per chi desidera seguire più incontri in contemporanea.

Altre proposte: Champions League anche su altre reti

Sul canale Amazon Prime Video va in scena NEC Nijmegen-Bodo Glimt, con fischio d’inizio alle 21:00. Un’opzione in più per comporre la vostra serata di grande calcio europeo.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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