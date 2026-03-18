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Champions League, dove vedere tutte le partite di oggi (un big match è gratis)

La Coppa offre stasera, mercoledì 18 marzo, 4 match decisivi: Bayern Monaco-Atalanta, Liverpool-Galatasaray, Tottenham-Atletico Madrid e Barcellona-Newcastle

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Champions League, dove vedere tutte le partite di oggi (un big match è gratis)

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalle notti di Champions League alle sfide del campionato cadetto e alla Coppa Italia di Serie C, con appuntamenti distribuiti tra pomeriggio e prima serata. Tra le proposte da non perdere spiccano Bayern Monaco-Atalanta, Liverpool-Galatasaray e Potenza-Latina, per un mercoledì con opzioni per tutti i gusti.

Champions League protagonista su Sky: grandi sfide tra Sky Sport 1 e Sky Sport Calcio

Su Sky Sport 1 il calcio inizia già nel pomeriggio: alle 16:00 Inter-Benfica (UEFA Youth League) apre il programma, quindi alle 18:45 spazio alla UEFA Champions League con Barcellona-Newcastle. In prima serata, dalle 21:00, appuntamento con Diretta Gol Ucl per seguire in contemporanea le gare della notte europea.

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Su Sky Sport Calcio si comincia alle 16:30 con l’Europa League e Braga-Ferencvaros, per poi entrare nel cuore della Champions alle 21:00 con Liverpool-Galatasaray.

Alle 21:00, su Sky Sport Mix, riflettori puntati su Tottenham-Atletico Madrid per un’altra sfida di cartello della serata di Champions League.

Altre proposte: Champions League su Prime Video e TV8, Serie B su DAZN

Su Amazon Prime Video alle 21:00 in scena la grande notte di Champions con Bayern Monaco-Atalanta, incrocio affascinante tra una big tedesca e una delle realtà più brillanti del nostro calcio.

Su TV8, sempre alle 21:00, spazio alla Champions con Liverpool-Galatasaray, per vivere l’atmosfera di Anfield in un match dal grande richiamo internazionale.

La serata di DAZN è dedicata alla Serie B: si parte alle 19:00 con Frosinone-Bari, quindi alle 20:00 triplo appuntamento con Avellino-Sudtirol, Carrarese-Sampdoria e Pescara-Virtus Entella, per un mercoledì ricco di sfide decisive nella corsa ai rispettivi obiettivi stagionali.

Grande calcio sulla Rai: Coppa Italia Serie C su Rai Sport

Su Rai Sport alle 20:30 riflettori sulla Coppa Italia di Serie C con Potenza-Latina, gara da vivere per scoprire chi saprà imporsi nella competizione e proseguire il cammino verso il trofeo.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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