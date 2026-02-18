Il Milan fa un dispetto all'Inter: la mossa dei rossoneri Mentre i nerazzurri affrontano l'andata degli spareggi Champions al Circolo Polare, i rossoneri sfidano il Como nel recupero di Serie A. Dove vedere le partite

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La giornata di mercoledì 18 febbraio 2026 offre una ricca programmazione calcistica, con scelte per tutti i gusti tra Champions League e Serie A. In evidenza Bodo Glimt-Inter, la sfida di campionato Milan-Como e il big match europeo Bruges-Atletico Madrid, distribuiti su diverse emittenti per accompagnarvi dall’ora di cena fino alla prima serata.

Champions League su Sky: serata di playoff con Atletico Madrid e Newcastle, più Diretta Gol

Su Sky Sport Calcio si parte alle 18:45 con Qarabag-Newcastle; in prima serata, alle 21:00, riflettori su Calcio Ucl Playoff (Andata) Brugge-Atletico Madrid.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Sky Sport 1 alle 18:45 va in scena Calcio Ucl Playoff (Andata) Qarabag-Newcastle; alle 21:00 appuntamento con Diretta Gol Ucl.

Su TV8, alle 21:00, spazio a Bruges-Atletico Madrid.

Altre proposte: Champions su Prime Video e Serie A su Dazn

Su Amazon Prime Video, alle 21:00, appuntamento con Bodo Glimt-Inter.

Su Dazn, alle 20:45, la Serie A propone Milan-Como.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche