Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Il Milan fa un dispetto all'Inter: la mossa dei rossoneri

Mentre i nerazzurri affrontano l'andata degli spareggi Champions al Circolo Polare, i rossoneri sfidano il Como nel recupero di Serie A. Dove vedere le partite

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Il Milan fa un dispetto all'Inter: la mossa dei rossoneri

La giornata di mercoledì 18 febbraio 2026 offre una ricca programmazione calcistica, con scelte per tutti i gusti tra Champions League e Serie A. In evidenza Bodo Glimt-Inter, la sfida di campionato Milan-Como e il big match europeo Bruges-Atletico Madrid, distribuiti su diverse emittenti per accompagnarvi dall’ora di cena fino alla prima serata.

Champions League su Sky: serata di playoff con Atletico Madrid e Newcastle, più Diretta Gol

Su Sky Sport Calcio si parte alle 18:45 con Qarabag-Newcastle; in prima serata, alle 21:00, riflettori su Calcio Ucl Playoff (Andata) Brugge-Atletico Madrid.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Sky Sport 1 alle 18:45 va in scena Calcio Ucl Playoff (Andata) Qarabag-Newcastle; alle 21:00 appuntamento con Diretta Gol Ucl.

Su TV8, alle 21:00, spazio a Bruges-Atletico Madrid.

Altre proposte: Champions su Prime Video e Serie A su Dazn

Su Amazon Prime Video, alle 21:00, appuntamento con Bodo Glimt-Inter.

Su Dazn, alle 20:45, la Serie A propone Milan-Como.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

La Juve cerca subito il riscatto, grande Champions con Atalanta, Real e PSG. Dove vederle

La Juve cerca subito il riscatto, grande Champions con Atalanta, Real e PSG. Dove vederle

Il 17 febbraio 2026 con i playoff riparte la Coppa dei Campioni: i bianconeri voglio...
José Mourinho

Champions League, l’ultima giornata gratis in TV (28 gennaio): il big match in chiaro su Tv8

Stasera 28 gennaio si conclude la fase a gironi della Champins League, José Mourinho...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 31 gennaio 2026: da Cagliari-Verona a Napoli-Fiorentina,

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 31 gennaio 2026: da Cagliari-Verona a Napoli-Fiorentina,

Serie A in primo piano con Cagliari-Verona, spazio anche a Premier League e Bundesli...
Milan, doppia mossa contro l'Inter in fuga: dove vederlo stasera in TV

Milan, doppia mossa contro l'Inter in fuga: dove vederlo stasera in TV

I rossoneri di Allegri cercano di accorciare le distanze dai nerazzurri, in attesa d...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 7 febbraio 2026: da Genoa-Napoli a Fiorentina-Torino

Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 7 febbraio 2026: da Genoa-Napoli a Fiorentina-Torino

Scoprite le migliori partite di sabato 7 febbraio 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN ...
Luciano Spalletti

Il calcio in TV oggi, dove vedere Juventus-Napoli: canale, orario, streaming

Scoprite le migliori partite di domenica 25 gennaio 2026: dalla Serie A su DAZN al b...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 20 gennaio 2026: Inter a un passo dal baratro

Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 20 gennaio 2026: Inter a un passo dal baratro

I nerazzurri incontrano i primi della classe in Champions, l'Arsenal, per non uscire...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di mercoledì 21 gennaio 2026: la Juve vuole fare un dispetto all'Inter

Il calcio in TV oggi, la programmazione di mercoledì 21 gennaio 2026: la Juve vuole fare un dispetto all'Inter

I bianconeri possono raggiungere l'Inter nella classifica della Champions ma bisogna...
Napoli, si ferma il giocatore più in forma: dove vedere (gratis) la partita con il Como

Napoli, si ferma il giocatore più in forma: dove vedere (gratis) la partita con il Como

Super quarto di finale di Coppa Italia al Maradona: stasera, martedì 10 febbraio 202...

TB Zagreb

Torna il Festival delle Luci

Dal 18 al 22 marzo: palcoscenico a cielo aperto dove la luce diventa protagonista

LEGGI

Personaggi

Alvaro Morata

Alvaro Morata
Fabrizio Zampetti

Fabrizio Zampetti
Bruno Pizzul

Bruno Pizzul
Michele Criscitiello

Michele Criscitiello

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963