Il calcio in TV oggi: apre Cristiano Ronaldo, poi Inghilterra-Croazia. Dove vedere le dirette Scoprite le migliori partite di mercoledì 17 giugno 2026: Mondiali 2026 su Rai 1 e Dazn, dal pomeriggio alla notte

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La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite dei Mondiali 2026: dal big match serale Inghilterra-Croazia alla sfida del tardo pomeriggio Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, fino agli appuntamenti notturni Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Ce n’è per tutti i gusti, tra reti generaliste e piattaforme dedicate.

Grande calcio sulla Rai: Inghilterra-Croazia in prima serata

Alle 22:00 su Rai 1 va in onda Inghilterra-Croazia, sfida dei Mondiali 2026 attesissima per la serata, con una partita tra le grandi del calci oeuropeo e fuoriclasse come Kane e Modric.

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Altre proposte: segui i Mondiali 2026 su Dazn

Su DAZN si parte nel tardo pomeriggio, alle 19:00: riflettori su Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, con occhi puntati sui protagonisti lusitani, guidati da Cristiano Ronaldo.

In serata, alle 22:00 su Dazn, spazio al big-match di giornata: Inghilterra-Croazia, per chi desidera seguire la sfida sulla piattaforma, anziché sulla Rai.

Nella notte, alle 01:00 su Dazn c’è Ghana-Panama, sfida inedita per chi è a caccia di volti nuovi nella rassegna mondiale.

A seguire, alle 04:00 su Dazn, appuntamento con Uzbekistan-Colombia, altra sfida che può regalare sorprese.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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