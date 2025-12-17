Trova nel Magazine
Il calcio in TV oggi: la programmazione di mercoledì 17 dicembre 2025. Dove vedere Inter e Napoli in chiaro e gratis

Le partite in onda in TV mercoledì 17 dicembre 2025: un filotto di sfide tra grandi del campionato Primavera. Lecce-Napoli, Verona-Inter e Sassuolo-Bologna

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

La giornata di oggi propone tre appuntamenti di calcio giovanile, ideali per chi vuole seguire i talenti del campionato Primavera 1: tra le sfide in evidenza ci sono Lecce-Napoli (12:00), Verona-Inter (16:00) e Sassuolo-Bologna (18:00). Una programmazione che accompagna lo spettatore dal pranzo al preserale, con incontri capaci di soddisfare diversi gusti tra grandi vivai italiani.

Il campionato Primavera 1 su Sportitalia

Su Sportitalia spazio al campionato Primavera 1 con tre partite distribuite nell’arco della giornata: si parte alle 12:00 con Lecce-Napoli, si prosegue alle 16:00 con Verona-Inter e si chiude alle 18:00 con Sassuolo-Bologna. Un trittico che mette di fronte settori giovanili di primo piano, offrendo ritmo e qualità tecnica per chi ama scoprire i protagonisti di domani.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

