Il calcio in TV oggi, mercoledì 16 settembre: c'è Milan-Benfica in Europa League. Dove vederla live
Le migliori partite di mercoledì 16 settembre 2026: Europa League su Sky con Milan-Benfica e la Serie C tra Rai e Sky
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dall’Europa League su Sky con grandi sfide internazionali, alla Diretta Gol per non perdere nulla in contemporanea, fino alla Serie C in prima serata su Rai Sport e con doppio appuntamento su Sky. Ce n’è per tutti i gusti, tra big match, anticipi e posticipi.
- Europa League su Sky: riflettori su Milan-Benfica e la Diretta Gol
- Grande calcio sulla Rai: Vis Pesaro-Reggiana in prima serata
Europa League su Sky: riflettori su Milan-Benfica e la Diretta Gol
Sulle frequenze di Sky Sport 1, il programma si apre alle 18:45 con Omonia Nicosia-Celta Vigo, anticipo che scalda la serata europea, per poi proseguire alle 21:00 con il big match Milan-Benfica, appuntamento imperdibile per vivere una notte di grande calcio internazionale.
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Su Sky Sport Max si parte alle 18:45 con FC Ararat-Armenia, mentre alle 21:00 va in onda Diretta Gol Uel, la finestra multistadio che consente di seguire in tempo reale tutte le emozioni delle gare in contemporanea.
Spazio anche alla Serie C su Sky Sport Calcio: alle 18:30 in campo Ostiamare-Ravenna, seguita alle 21:00 da Perugia-Spezia, due sfide che mettono in mostra ambizioni e giovani talenti del nostro calcio.
Grande calcio sulla Rai: Vis Pesaro-Reggiana in prima serata
La serata di Rai Sport propone alle 21:00 Vis Pesaro-Reggiana, appuntamento di Serie C che promette intensità e agonismo, ideale per chi cerca una sfida dal sapore tradizionale del calcio italiano.
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