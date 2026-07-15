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Calcio in TV stasera: Messi sfida l'Inghilterra per la finale mondiale. Quando e dove vedere il match

Scoprite le migliori partite di mercoledì 15 luglio 2026: Inghilterra-Argentina in diretta su Rai 1 e Dazn

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Redazione

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Lionel Messi, stella dell'Argentina
ANSA

La giornata di oggi, mercoledì 15 luglio 2026, offre una scelta dal sapore mondiale: protagonista la sfida tra Nazionali Inghilterra-Argentina , valida come seconda semifinale dei Mondiali 2026, seguibile alle 21:00 su Rai 1 oppure su Dazn. Preparatevi a una serata di emozioni in compagnia delle grandi selezioni internazionali.

Grande calcio sulla Rai: Inghilterra-Argentina ai Mondiali 2026

Alle 21:00 su Rai 1 va in scena Inghilterra-Argentina (Mondiali 2026), con la diretta del match tra due storiche rivali del panorama internazionale. Chi vince sfiderà in finale la Spagna, vittoriosa per 2-0 sulla Francia nell’altra semifinale della rassegna iridata.

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Altre proposte: segui i Mondiali 2026

Alle 21:00 su Dazn potete seguire Inghilterra-Argentina (Mondiali 2026) in contemporanea, per vivere ogni momento della sfida tra le due Nazionali.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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