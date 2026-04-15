Champions, il Real trema per l'assalto del Bayern: dove vedere la partita
Stasera, mercoledì 15 aprile 2026, si giocano Bayern Monaco-Real Madrid e Arsenal-Sporting: su quali reti si possono vedere (una è gratis per tutti)
La serata di mercoledì 15 aprile 2026 offre una scelta di grande calcio internazionale: due appuntamenti di UEFA Champions League per tutti i gusti. Potrete seguire Bayern Monaco-Real Madrid su Amazon Prime Video oppure vivere Arsenal-Sporting su Sky Sport 1, Sky Sport Calcio e anche su TV8. Preparatevi a una notte europea da non perdere.
- Champions League su Sky: Arsenal-Sporting illumina la serata
- Altre proposte: Champions League anche su Amazon Prime Video e TV8
Champions League su Sky: Arsenal-Sporting illumina la serata
Su Sky Sport 1, alle 21:00, appuntamento con Arsenal-Sporting, per una serata di grande calcio europeo in cui i riflettori sono puntati sull’Emirates Stadium.
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La sfida Arsenal-Sporting è in onda anche su Sky Sport Calcio, sempre alle 21:00, garantendo massima copertura per seguire ogni momento del match.
Altre proposte: Champions League anche su Amazon Prime Video e TV8
Su Amazon Prime Video, alle 21:00, spazio a Bayern Monaco-Real Madrid, una partita dal grande fascino internazionale che promette intensità e spettacolo.
Alle 21:00, TV8 propone Arsenal-Sporting, un’ulteriore occasione per vivere la magia della Champions League in prima serata.
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