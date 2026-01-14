Trova nel Magazine
Inter-Napoli non finisce mai: la nuova sfida dopo le polemiche

Torna la Serie A con i recuperi di nerazzurri e partenopei a 3 giorni dal teso pareggio a San Siro. E in Coppa d'Africa si decide la finale. Tutti i match di oggi

Inter-Napoli non finisce mai: la nuova sfida dopo le polemiche

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: tra Serie A, Bundesliga e Coppa d’Africa, sono in programma nove appuntamenti per tutti i gusti. Occhi puntati su Napoli-Parma e Inter-Lecce in Serie A, sul big match di Bundesliga Colonia-Bayern Monaco e sulle sfide di Coppa d’Africa Senegal-Egitto e Nigeria-Marocco.

Altre proposte: Serie A su DAZN e Coppa d’Africa su Sportitalia

Sulla DAZN va in scena il mercoledì di Serie A: alle 18:30 Napoli-Parma apre il programma, mentre alle 20:45 riflettori su Inter-Lecce, per una serata di grande calcio italiano.

La Coppa d’Africa illumina il palinsesto di Sportitalia: alle 18:00 spazio a Senegal-Egitto, a seguire alle 21:00 Nigeria-Marocco, due incroci da vivere minuto per minuto con le nazionali protagoniste.

Bundesliga e Serie C su Sky: Colonia-Bayern Monaco in primo piano

Su Sky Sport 1 doppio appuntamento con la Serie C: alle 14:30 Renate-Latina inaugura il pomeriggio, mentre alle 18:00 tocca a Ternana-Potenza, per continuare a seguire la corsa nei gironi.

Su Sky Sport Calcio la Bundesliga propone alle 18:30 Wolfsburg-St. Pauli e, in serata, alle 20:30 il big match Colonia-Bayern Monaco, imperdibile per gli appassionati del calcio tedesco.

Anche Sky Sport Max offre alle 20:30 Colonia-Bayern Monaco, per vivere la sfida in un’altra finestra del bouquet Sky.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

