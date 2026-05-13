Il calcio in TV oggi: Lazio-Inter, dove vedere la finale di Coppa Italia in diretta
Scoprite le migliori partite di mercoledì 13 maggio 2026: dalla Coppa Italia su Mediaset alla Ligue 1 su Sky
Oggi, mercoledì 13 maggio 2026, il calcio in TV propone 6 appuntamenti tra coppe nazionali, campionati europei e calcio internazionale: una serata per tutti i gusti. In evidenza la Coppa Italia con Lazio-Inter su Canale 5 (21:00), la Ligue 1 con Lens-PSG su Sky Sport Arena (21:00) e spazio alla Serie C con Salernitana-Casertana su Sky Sport Calcio (20:35) e Rai Sport (20:45).
- Coppa Italia in chiaro su Mediaset: Lazio-Inter su Canale 5
- Calcio internazionale su Sky: Lens-PSG illumina la serata
- Grande calcio sulla Rai: la Serie C in primo piano
- Altre proposte: segui la Liga Profesional argentina
Coppa Italia in chiaro su Mediaset: Lazio-Inter su Canale 5
Su Canale 5, alle 21:00, va in scena Lazio-Inter, appuntamento di Coppa Italia che catalizza l’attenzione degli appassionati in prima serata.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Calcio internazionale su Sky: Lens-PSG illumina la serata
Su Sky Sport Arena, alle 21:00, spazio alla Ligue 1 con Lens-PSG, una sfida che promette intensità e qualità dal campionato francese.
Sul canale Sky Sport Calcio, dalle 20:35, riflettori sulla Serie C con Salernitana-Casertana, per chi ama il calcio italiano dal sapore tradizionale.
Grande calcio sulla Rai: la Serie C in primo piano
Su Rai Sport, alle 20:45, appuntamento con la Serie C: Salernitana-Casertana offre un’altra finestra dedicata al calcio nostrano.
Altre proposte: segui la Liga Profesional argentina
La notte parla argentino su Sportitalia: si parte con Rosario Central-Racing (00:00) e si prosegue con River Plate-Gimnasia La Plata (02:30), due sfide di Liga Profesional per chi non vuole smettere di tifare.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 2 maggio 2026: da Atalanta-Genoa a Como-Napoli
Scoprite le migliori partite di sabato 2 maggio 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN al...
Inter, perché oggi è la giornata decisiva (e non gioca nemmeno)
Stasera, venerdì 24 aprile 2026, si gioca Napoli-Cremonese, ultima chance per gli az...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 4 aprile 2026: da Lazio-Parma ad Atletico Madrid-Barcellona
Scoprite le migliori partite di sabato 4 aprile 2026: dalla Serie A su DAZN e Sky al...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 20 febbraio 2026
Scoprite le migliori partite di venerdì 20 febbraio 2026: dalla Serie A su Dazn alla...
Il calcio in TV oggi: torna la Serie A. Dove vedere Torino-Sassuolo in diretta
Scoprite le migliori partite di venerdì 8 maggio 2026: dalla Serie A su Sky alla Pri...
Milan-Atalanta, oggi in TV: dove vederla, orario, diretta streaming e l'alternativa (stellare) in chiaro
Dalla Serie A su Dazn e Sky al Clásico su Rete 4: tutte le partite di domenica 10 ma...
Pisa-Torino, dove vedere il match oggi in diretta e tutto il calcio in TV: orari e programmazione
Scoprite le migliori partite di domenica 5 aprile 2026: dalla Serie A su DAZN e Sky ...
Parma-Napoli, dove vederla oggi in TV: canale, orario, diretta streaming
Scoprite le migliori partite di domenica 12 aprile 2026: dalla Serie A su Sky e Dazn...