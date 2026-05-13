Il calcio in TV oggi: Lazio-Inter, dove vedere la finale di Coppa Italia in diretta Scoprite le migliori partite di mercoledì 13 maggio 2026: dalla Coppa Italia su Mediaset alla Ligue 1 su Sky

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Oggi, mercoledì 13 maggio 2026, il calcio in TV propone 6 appuntamenti tra coppe nazionali, campionati europei e calcio internazionale: una serata per tutti i gusti. In evidenza la Coppa Italia con Lazio-Inter su Canale 5 (21:00), la Ligue 1 con Lens-PSG su Sky Sport Arena (21:00) e spazio alla Serie C con Salernitana-Casertana su Sky Sport Calcio (20:35) e Rai Sport (20:45).

Coppa Italia in chiaro su Mediaset: Lazio-Inter su Canale 5

Su Canale 5, alle 21:00, va in scena Lazio-Inter, appuntamento di Coppa Italia che catalizza l’attenzione degli appassionati in prima serata.

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Calcio internazionale su Sky: Lens-PSG illumina la serata

Su Sky Sport Arena, alle 21:00, spazio alla Ligue 1 con Lens-PSG, una sfida che promette intensità e qualità dal campionato francese.

Sul canale Sky Sport Calcio, dalle 20:35, riflettori sulla Serie C con Salernitana-Casertana, per chi ama il calcio italiano dal sapore tradizionale.

Grande calcio sulla Rai: la Serie C in primo piano

Su Rai Sport, alle 20:45, appuntamento con la Serie C: Salernitana-Casertana offre un’altra finestra dedicata al calcio nostrano.

Altre proposte: segui la Liga Profesional argentina

La notte parla argentino su Sportitalia: si parte con Rosario Central-Racing (00:00) e si prosegue con River Plate-Gimnasia La Plata (02:30), due sfide di Liga Profesional per chi non vuole smettere di tifare.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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