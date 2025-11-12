Il calcio in TV oggi: la programmazione di mercoledì 12 novembre 2025. Dove vedere gratis Italia-Moldavia per gli Europei Oggi, mercoledì 12 novembre 2025, la Nazionale U21 affronta la Moldavia per le qualificazioni al campionato continentale di Galles 2026. La programmazione

La giornata di oggi offre un unico appuntamento di calcio, ma di sicuro richiamo: Nazionale protagonista, qualificazioni continentali e la comodità della diretta in chiaro per chi non vuole perdersi l’evento principale.

Grande calcio sulla Rai: Italia-Moldavia nelle Qualificazioni Europei Galles 2026

Nel pomeriggio spazio alle nazionali con Italia-Moldavia, gara valida per le Qualificazioni agli Europei Under 21 del Galles 2026: appuntamento su Rai Sport alle 15:00.

