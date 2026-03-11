Champions, dove vedere in TV Real-Manchester City e PSG-Chelsea gratis
Serata da urlo in Coppa dei Campioni: a Madrid arriva Guardiola e a Parigi (in chiaro per tutti) c'è il Chelsea. Senza scordare Bayer Leverkusen-Arsenal. Il programma
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalle sfide di Champions League come Real Madrid-Manchester City su Amazon Prime Video alle 21:00 e PSG-Chelsea su Sky Sport Calcio e TV8 alle 21:00, fino al fascino sudamericano di Boca Juniors-San Lorenzo su Sportitalia alle 23:45. Una programmazione ricca, pensata per tutti i gusti e perfetta per vivere una serata di grande calcio.
Notte di Champions su Sky: PSG-Chelsea e Diretta Gol per non perdere un istante
Su Sky Sport 1 apertura alle 18:45 con Bayer Leverkusen-Arsenal, anticipo che scalda l’atmosfera europea; in prima serata, alle 21:00, spazio a Diretta Gol Ucl per seguire in simultanea i momenti chiave da tutti i campi.
Alle 21:00, Sky Sport Calcio propone PSG-Chelsea, incrocio ad alta intensità che promette duelli di livello e un ritmo altissimo per tutta la gara.
In streaming su Amazon Prime Video, alle 21:00 appuntamento con Real Madrid-Manchester City, super sfida tra due corazzate europee dal tasso tecnico elevatissimo.
Sulla rete TV8, sempre alle 21:00, va in onda PSG-Chelsea, alternativa ideale per seguire la grande notte di Parigi.
La programmazione si chiude con la Liga Profesional su Sportitalia: alle 23:45 riflettori su Boca Juniors-San Lorenzo, un classico del calcio argentino che non delude per intensità e atmosfera.
