Si accende già oggi Inter-Juventus: dove vederla gratis e in chiaro Nella giornata di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, si gioca il Derby d'Italia con la Primavera. E Bologna-Lazio decide l'ultima semifinalista di Coppa Italia

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: 14 appuntamenti tra coppe nazionali e campionati. In evidenza la Coppa Italia con Bologna-Lazio su Mediaset, la Premier League su Sky (con Manchester City-Fulham e Sunderland-Liverpool) e una ricca serata di Serie B su Dazn. E si gioca già il derby d’Italia tra Inter e Juve.

Coppa Italia su Mediaset: Bologna-Lazio illumina la serata

Mediaset Infinity offre alle 21:00 la sfida di Coppa Italia Bologna-Lazio, appuntamento di cartello del mercoledì. Si decide l’ultima semifinalista della competizione: di fronte i felsinei, in piena crisi dopo 4 sconfitte di fila in campionato, e i biancocelesti, al momento fuori dalle posizioni per l’Europa e quindi molto interessati a prolungare il loro cammino in Coppa.

Italia 1 propone alle 21:00 la partita di Coppa Italia Bologna-Lazio, imperdibile per gli appassionati.

Premier League e Serie C su Sky: riflettori su Sunderland-Liverpool e Manchester City-Fulham

Su Sky Sport 1, giornata intensa: alle 18:00 la Serie C con Alcione Milano-Ospitaletto, segue alle 20:30 la Premier League con Manchester City-Fulham e in seconda serata, alle 22:30, il match Sunderland-Liverpool.

Sky Sport Max dedica il pomeriggio alla Serie C: alle 18:00 in campo Novara-AlbinoLeffe.

Su Sky Sport Calcio, doppio appuntamento con la Serie C: si parte alle 18:00 con Renate-Triestina, poi alle 20:30 spazio a Pro Vercelli-L.R. Vicenza.

Sky Sport Arena arricchisce la programmazione con la Premier League: alle 21:15 tocca a Sunderland-Liverpool.

Altre proposte: Serie B su Dazn e Coppa Italia Primavera su Sportitalia

Su Dazn è protagonista la Serie B: alle 19:00 si gioca Sudtirol-Monza, mentre alle 20:00 triplo appuntamento con Avellino-Frosinone, Bari-Spezia e Empoli-Juve Stabia per una lunga serata di emozioni.

Sportitalia accende il pomeriggio con la Coppa Italia Primavera: alle 18:30 va in scena Inter-Juventus, vetrina per i giovani talenti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

