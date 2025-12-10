Trova nel Magazine
Il calcio in TV mercoledì 10 dicembre 2025: il big match della Champions è in chiaro e gratis. Dove vederlo

La programmazione delle partite di mercoledì 10 dicembre 2025: Juventus e Napoli alla prova di Pafos e Benfica. E per tutti la sfida tra Real Madrid e Manchester City

Il calcio in TV mercoledì 10 dicembre 2025: il big match della Champions è in chiaro e gratis. Dove vederlo

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: tra Champions League e Coppa Italia Serie C, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. In evidenza sfide come Real Madrid-Manchester City, il big match Benfica-Napoli e l’impegno della Juventus-Pafos, con le italiane chiamate a imitare l’Atalanta e a "vendicare" il torto arbitrale subito dall’Inter contro il Liverpool.

Champions League su Sky: Real Madrid-Manchester City e Juventus protagoniste

Su Sky Sport 1, la serata si apre alle 18:45 con Diretta Gol Ucl per seguire i primi incontri in contemporanea; alle 21:00 riflettori su Juventus-Pafos per vivere novanta minuti ad alta intensità.

Su Sky Sport Calcio, alle 18:45 appuntamento con Villarreal-Copenaghen; in seconda serata, alle 21:00, torna l’appuntamento in simultanea con Diretta Gol Ucl.

Su Sky Sport Max, alle 18:45 tocca a Qarabag-Ajax, mentre alle 21:00 va in onda il super match Real Madrid-Manchester City, tra le sfide più attese della giornata.

Su Sky Sport Mix, alle 18:00 spazio alla Coppa Italia Serie C con Ravenna-Renate; in prima serata, alle 21:00, Champions League con Athletic Bilbao-PSG.

Altre proposte: Champions League su Prime Video e TV8

Su Amazon Prime Video, alle 21:00 grande calcio con Benfica-Napoli, una sfida di peso per la serata europea.

Su TV8, alle 21:00 appuntamento in chiaro con Real Madrid-Manchester City, imperdibile per gli appassionati.

Calcio su Rai: Coppa Italia Serie C in primo piano

Su Rai Sport, alle 18:00 va in scena Potenza-Crotone, valido per la Coppa Italia Serie C.

