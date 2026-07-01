Il calcio in TV oggi: si parte alle 18 con l'Inghilterra, poi Belgio e Stati Uniti. Dove vedere le partite in diretta
Scoprite le migliori partite di mercoledì 1 luglio 2026: Mondiali 2026 tra Rai 1 e Dazn
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dai Mondiali 2026 con Belgio-Senegal e Inghilterra-D.R. Congo fino alla sfida notturna Usa-Bosnia ed Erzegovina. Preparati a un mercoledì di emozioni tra Rai 1 e Dazn, con appuntamenti distribuiti tra pomeriggio, prima serata e notte per tutti i gusti.
- Grande calcio sulla Rai: Belgio-Senegal ai Mondiali 2026
- Altre proposte: segui i Mondiali 2026 su Dazn
Grande calcio sulla Rai: Belgio-Senegal ai Mondiali 2026
Su Rai 1, alle 22:00, spazio a Belgio-Senegal, appuntamento dei Mondiali 2026 che porta in campo due Nazionali pronte a darsi battaglia in prima serata.
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Altre proposte: segui i Mondiali 2026 su Dazn
Sulla piattaforma Dazn la giornata si apre alle 18:00 con Inghilterra-D.R. Congo, prosegue alle 22:00 con Belgio-Senegal e si chiude nella notte, alle 02:00, con Usa-Bosnia ed Erzegovina: tre sfide dei Mondiali 2026 per un mercoledì ricco di calcio internazionale.
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