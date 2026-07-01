Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Il calcio in TV oggi: si parte alle 18 con l'Inghilterra, poi Belgio e Stati Uniti. Dove vedere le partite in diretta

Scoprite le migliori partite di mercoledì 1 luglio 2026: Mondiali 2026 tra Rai 1 e Dazn

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Harry Kane, stella dell'Inghilterra
ANSA

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dai Mondiali 2026 con Belgio-Senegal e Inghilterra-D.R. Congo fino alla sfida notturna Usa-Bosnia ed Erzegovina. Preparati a un mercoledì di emozioni tra Rai 1 e Dazn, con appuntamenti distribuiti tra pomeriggio, prima serata e notte per tutti i gusti.

Grande calcio sulla Rai: Belgio-Senegal ai Mondiali 2026

Su Rai 1, alle 22:00, spazio a Belgio-Senegal, appuntamento dei Mondiali 2026 che porta in campo due Nazionali pronte a darsi battaglia in prima serata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Altre proposte: segui i Mondiali 2026 su Dazn

Sulla piattaforma Dazn la giornata si apre alle 18:00 con Inghilterra-D.R. Congo, prosegue alle 22:00 con Belgio-Senegal e si chiude nella notte, alle 02:00, con Usa-Bosnia ed Erzegovina: tre sfide dei Mondiali 2026 per un mercoledì ricco di calcio internazionale.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Kylian Mbappe, una delle stelle della Francia ai Mondiali 2026

Il calcio in TV: alle 21 supersfida Francia-Norvegia. Dove vedere le partite in diretta

Scoprite le migliori partite di venerdì 26 giugno 2026: Norvegia-Francia sulla Rai e...
Kylian Mbappé, stella della Francia ai Mondiali 2026

Il calcio in TV, Mondiali 2026: tocca a Francia e Argentina. Dove vedere le partite in diretta

Scoprite le migliori partite di martedì 16 giugno 2026: nazionali ai Mondiali su Rai...
De Bruyne e Lukaku, due stelle del Belgio

Il calcio in TV oggi: alle 18 Spagna-Capo Verde, alle 21 Belgio-Egitto. Dove vederle

Scoprite le migliori partite di lunedì 15 giugno 2026: Belgio-Egitto su Rai 1 e mara...
Lionel Messi, stella dell'Argentina

Calcio in TV: Argentina-Austria alle 19, Francia-Iraq alle 23. Dove vedere le partite in diretta

Scoprite le migliori partite di lunedì 22 giugno 2026: Mondiali 2026 su Rai e Dazn, ...
Harry Kane, stella dell'Inghilterra

Il calcio in TV oggi: apre Cristiano Ronaldo, poi Inghilterra-Croazia. Dove vedere le dirette

Scoprite le migliori partite di mercoledì 17 giugno 2026: Mondiali 2026 su Rai 1 e D...
Calcio in TV stasera, Mondiali 2026: prima la Bosnia di Dzeko, poi gli Usa di Pulisic

Calcio in TV stasera, Mondiali 2026: prima la Bosnia di Dzeko, poi gli Usa di Pulisic

Scoprite le migliori partite di venerdì 12 giugno 2026: dalle sfide dei Mondiali su ...
Il calcio in TV, Mondiali 2026: Svizzera-Bosnia in prima serata. Dove vedere le partite in diretta

Il calcio in TV, Mondiali 2026: Svizzera-Bosnia in prima serata. Dove vedere le partite in diretta

Mondiali 2026 in primo piano: Svizzera-Bosnia su Rai 1 e maratona su Dazn dalla sera...
Cristiano Ronaldo, stella del Portogallo

Il calcio in TV oggi: apre il Portogallo, alle 22 Inghilterra-Ghana. Dove vedere i match in diretta

Scoprite le migliori partite di martedì 23 giugno 2026: Mondiali 2026 su Rai e Dazn,...
Weston McKennie, centrocampista degli Stati Uniti

Calcio in TV: alle 21 Usa-Australia, nella notte c'è il Brasile. Dove vedere tutte le partite in diretta

Scoprite le migliori partite di venerdì 19 giugno 2026: Mondiali 2026 su Rai e Dazn ...

Cantine Amadei

Il modello d’impresa Made in Parma

Filiera corta, agricoltura biologica e digitale

LEGGI

Personaggi

Roberto Vannacci

Roberto Vannacci
Sal Da Vinci

Sal Da Vinci

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963