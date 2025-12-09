Il calcio in TV oggi, martedì 9 dicembre 2025: dove vedere in diretta Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea
Le partite in onda in TV martedì 9 dicembre 2025: serata di grande Champions League per i nerazzurri di Milano e Bergamo. Di fronte due grandi squadre inglesi
Scoprite le migliori partite di calcio in programma martedì 9 dicembre 2025. Oggi sono ben sette gli appuntamenti tra UEFA Champions League e UEFA Youth League, con proposte per tutti i gusti: dalla sfida di cartello Inter-Liverpool e il duello Atalanta-Chelsea in prima serata, fino alla finestra Diretta Gol Ucl per vivere tutte le emozioni in contemporanea.
Champions League su Sky: Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea illuminano la serata
Su Sky Sport 1 il pomeriggio si apre con la UEFA Youth League: alle 16:00 Inter-Liverpool U19. A seguire, alle 18:45, spazio alla Champions League con Monaco-Galatasaray; in prima serata, alle 21:00, riflettori su Inter-Liverpool. La sfida è delicata e fondamentale: per i nerazzurri, quarti a 12 punti, è importante fare punti per evitare gli spareggi; per i Reds, in crisi di risultati e alle prese con la rottura tra l’allenatore e Salah, è un’occasione per risollevarsi dopo diverse partite deludenti.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Sky Sport Calcio doppio appuntamento con la Champions: alle 16:30 Kairat Almaty-Olympiacos, mentre alle 21:00 tocca a Atalanta-Chelsea.
Su Sky Sport Mix appuntamento delle 21:00 con Barcellona-Eintracht.
Su Sky Sport Max dalle 21:00 la finestra Diretta Gol Ucl.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Il calcio in TV oggi, la programmazione di mercoledì 22 ottobre 2025: dove vedere Real-Juve e l'Atalanta in Champions
Le partite in onda mercoledì 22 ottobre 2025: i bianconeri di Igor Tudor tentano l'i...
Lo sport in TV oggi, mercoledì 26 novembre 2025: l'Olimpia cerca il riscatto in Eurolega (oltre alla Champions)
I migliori eventi sportivi di mercoledì 26 novembre 2025: tanta Champions League con...
Champions, dove vedere le partite di Inter e Atalanta: una partita gratis e in chiaro
Le partite di calcio in onda oggi, mercoledì 26 novembre 2025: sfide decisive per i ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 4 novembre 2025. Champions per Napoli e Juventus (ma il big match è un altro)
I match della maggiore competizione europea in onda martedì 4 novembre 2025: gli azz...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 21 ottobre 2025. Dove vedere Inter e Napoli in Champions
Le partite in onda martedì 21 ottobre 2025: i nerazzurri affrontano l'Union SG e gli...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di mercoledì 5 novembre 2025. Inter e Atalanta in Champions (e un grande match gratuito)
Le migliori partite di mercoledì 5 novembre 2025: i nerazzurri di Milano e Bergamo c...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 6 dicembre: arrivano Inter-Como e Verona-Atalanta
Scoprite le migliori partite di sabato 6 dicembre 2025: Serie A tra Verona-Atalanta ...
Chelsea-Arsenal, oggi in TV: orario e dove vedere in diretta il big-match di Premier League
Scoprite le migliori partite di domenica 30 novembre 2025: dalla Serie A su DAZN al ...