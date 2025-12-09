Il calcio in TV oggi, martedì 9 dicembre 2025: dove vedere in diretta Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea Le partite in onda in TV martedì 9 dicembre 2025: serata di grande Champions League per i nerazzurri di Milano e Bergamo. Di fronte due grandi squadre inglesi

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Scoprite le migliori partite di calcio in programma martedì 9 dicembre 2025. Oggi sono ben sette gli appuntamenti tra UEFA Champions League e UEFA Youth League, con proposte per tutti i gusti: dalla sfida di cartello Inter-Liverpool e il duello Atalanta-Chelsea in prima serata, fino alla finestra Diretta Gol Ucl per vivere tutte le emozioni in contemporanea.

Champions League su Sky: Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea illuminano la serata

Su Sky Sport 1 il pomeriggio si apre con la UEFA Youth League: alle 16:00 Inter-Liverpool U19. A seguire, alle 18:45, spazio alla Champions League con Monaco-Galatasaray; in prima serata, alle 21:00, riflettori su Inter-Liverpool. La sfida è delicata e fondamentale: per i nerazzurri, quarti a 12 punti, è importante fare punti per evitare gli spareggi; per i Reds, in crisi di risultati e alle prese con la rottura tra l’allenatore e Salah, è un’occasione per risollevarsi dopo diverse partite deludenti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Sky Sport Calcio doppio appuntamento con la Champions: alle 16:30 Kairat Almaty-Olympiacos, mentre alle 21:00 tocca a Atalanta-Chelsea.

Su Sky Sport Mix appuntamento delle 21:00 con Barcellona-Eintracht.

Su Sky Sport Max dalle 21:00 la finestra Diretta Gol Ucl.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche