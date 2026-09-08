Il calcio in TV oggi, martedì 8 settembre: torna la Champions con Real Madrid-Inter. Dove vederla in diretta
Scoprite le migliori partite di martedì 8 settembre 2026: notte di Champions su Sky con Real Madrid-Inter e Diretta Gol
Scoprite le migliori partite di martedì 8 settembre 2026: notte di Champions su Sky con Real Madrid-Inter e Diretta Gol
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sfide internazionali di UEFA Champions League, le finestre in contemporanea con Diretta Gol e un appuntamento con i talenti della UEFA Youth League. Un palinsesto ricco per chi vuole vivere ogni minuto di una serata europea imperdibile.
Notte di Champions su Sky: Real Madrid-Inter in primo piano
Sulla Sky Sport 1 si parte alle 16:00 con la Real Madrid U19-Inter (UEFA Youth League), preludio ideale alla grande serata. Dalle 18:45 spazio alla multiplex con Diretta Gol Ucl per seguire in simultanea le prime sfide, mentre alle 21:00 riflettori puntati sulla partitissima di UEFA Champions League Real Madrid-Inter, appuntamento clou che chiude una programmazione ricchissima sul canale di punta.
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Su Sky Sport Arena la serata si apre alle 18:45 con AEK Atene-LASK, incontro valido per la UEFA Champions League che scalda l’atmosfera europea. In seconda serata, alle 21:00, torna la visione in contemporanea con Diretta Gol Ucl, per non perdere neanche un gol dalle partite in corso.
Programmazione intensa anche su Sky Sport Calcio: alle 18:45 va in scena Brugge-Aston Villa, seguita alle 21:00 da un altro grande incrocio europeo, Porto-Manchester City, per una notte di Champions League completa tra grandi tradizioni e protagonisti internazionali.
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