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Il calcio in TV oggi, martedì 8 settembre: torna la Champions con Real Madrid-Inter. Dove vederla in diretta

Scoprite le migliori partite di martedì 8 settembre 2026: notte di Champions su Sky con Real Madrid-Inter e Diretta Gol

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Redazione

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Lautaro Martinez, centravanti dell'Inter
ANSA

Scoprite le migliori partite di martedì 8 settembre 2026: notte di Champions su Sky con Real Madrid-Inter e Diretta Gol

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sfide internazionali di UEFA Champions League, le finestre in contemporanea con Diretta Gol e un appuntamento con i talenti della UEFA Youth League. Un palinsesto ricco per chi vuole vivere ogni minuto di una serata europea imperdibile.

Notte di Champions su Sky: Real Madrid-Inter in primo piano

Sulla Sky Sport 1 si parte alle 16:00 con la Real Madrid U19-Inter (UEFA Youth League), preludio ideale alla grande serata. Dalle 18:45 spazio alla multiplex con Diretta Gol Ucl per seguire in simultanea le prime sfide, mentre alle 21:00 riflettori puntati sulla partitissima di UEFA Champions League Real Madrid-Inter, appuntamento clou che chiude una programmazione ricchissima sul canale di punta.

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Su Sky Sport Arena la serata si apre alle 18:45 con AEK Atene-LASK, incontro valido per la UEFA Champions League che scalda l’atmosfera europea. In seconda serata, alle 21:00, torna la visione in contemporanea con Diretta Gol Ucl, per non perdere neanche un gol dalle partite in corso.

Programmazione intensa anche su Sky Sport Calcio: alle 18:45 va in scena Brugge-Aston Villa, seguita alle 21:00 da un altro grande incrocio europeo, Porto-Manchester City, per una notte di Champions League completa tra grandi tradizioni e protagonisti internazionali.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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