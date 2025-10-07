Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 7 ottobre 2025. Un solo match (ma spettacolare)

In attesa delle Nazionali e delle qualificazioni mondiali, oggi martedì 7 ottobre 2025 va in scena il calcio a 5 su Sky con Sala Consilina-Came Treviso

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 7 ottobre 2025. Un solo match (ma spettacolare)

Scoprite le migliori partite di calcio in programma martedì 7 ottobre 2025. In attesa delle Nazionali e delle partite per le qualificazioni mondiali, oggi il palinsesto propone un solo appuntamento, ideale per gli appassionati di ritmo e intensità: il calcio a 5 della Serie A Futsal.

Calcio a 5 su Sky: Sala Consilina-Came Treviso per la Serie A Futsal

In prima serata su Sky Sport Calcio alle 20:30 va in scena Serie A Futsal: Sala Consilina-Came Treviso, una sfida che promette ritmo, tecnica e spettacolo sul campo da gioco: un appuntamento perfetto per chi cerca un’alternativa dinamica al calcio tradizionale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Lo sport in TV oggi, martedì 7 ottobre 2025: la Tre Valli Varesine domina la giornata con il tennis

Lo sport in TV oggi, martedì 7 ottobre 2025: la Tre Valli Varesine domina la giornata con il tennis

Scoprite i migliori eventi sportivi di martedì 7 ottobre 2025: dal WTA 1000 di Wuhan...
Stasera in tv (3 ottobre), Carlo Conti non ha più scuse: deve vincere ad ogni costo

Stasera in tv (3 ottobre), Carlo Conti non ha più scuse: deve vincere ad ogni costo

Cosa vedere questa sera in televisione: Tale e Quale deve imporsi contro Nuzzi e Tra...
Lo sport in TV oggi, venerdì 3 ottobre 2025: la Virtus in Eurolega, il tennis dalla Cina e tanto calcio

Lo sport in TV oggi, venerdì 3 ottobre 2025: la Virtus in Eurolega, il tennis dalla Cina e tanto calcio

Tanti appuntamenti sportivi per oggi, venerdì 3 ottobre 2025: Bologna sfida Valencia...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 3 ottobre 2025. Verona e Sassuolo inaugurano la sesta di Serie A

Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 3 ottobre 2025. Verona e Sassuolo inaugurano la sesta di Serie A

Stasera, venerdì 3 ottobre 2025, riparte il campionato: riflettori sullo stadio Bent...
I film in onda in TV stasera, martedì 7 ottobre 2025: Nicole Kidman ha un nuovo amore (ma finisce male)

I film in onda in TV stasera, martedì 7 ottobre 2025: Nicole Kidman ha un nuovo amore (ma finisce male)

I migliori film della serata di oggi, martedì 7 ottobre 2025: da Babygirl a Pulp Fic...
Stasera in tv (7 ottobre), indagini sul brutale omicidio di una donna e il ricordo degli attacchi di Hamas

Stasera in tv (7 ottobre), indagini sul brutale omicidio di una donna e il ricordo degli attacchi di Hamas

Cosa vedere oggi, martedì 7 ottobre 2025, in prima serata: Montalbano in replica, Ra...
Lo sport in TV oggi, lunedì 6 ottobre 2025: Bologna-Napoli chiude la giornata di A, grande volley al femminile

Lo sport in TV oggi, lunedì 6 ottobre 2025: Bologna-Napoli chiude la giornata di A, grande volley al femminile

I migliori eventi sportivi di lunedì 6 ottobre 2025: la Serie A di basket, la pallav...
Robin Williams

I film in onda in TV stasera, domenica 5 ottobre 2025: il capolavoro di Robin Williams

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 5 ottobre 2025: dal th...
I film in onda in TV stasera, martedì 23 settembre 2025: la vendetta del commando militare in Germania

I film in onda in TV stasera, martedì 23 settembre 2025: la vendetta del commando militare in Germania

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di martedì 23 settembre 2025: dal ...

HeyLight

Vacanze per tutti

Nuove soluzioni di pagamento semplici e immediati

LEGGI

Personaggi

Anita Mazzotta

Anita Mazzotta
Francesca Carrara

Francesca Carrara
Giulio Carotenuto

Giulio Carotenuto

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963