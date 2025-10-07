Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 7 ottobre 2025. Un solo match (ma spettacolare) In attesa delle Nazionali e delle qualificazioni mondiali, oggi martedì 7 ottobre 2025 va in scena il calcio a 5 su Sky con Sala Consilina-Came Treviso

Scoprite le migliori partite di calcio in programma martedì 7 ottobre 2025. In attesa delle Nazionali e delle partite per le qualificazioni mondiali, oggi il palinsesto propone un solo appuntamento, ideale per gli appassionati di ritmo e intensità: il calcio a 5 della Serie A Futsal.

Calcio a 5 su Sky: Sala Consilina-Came Treviso per la Serie A Futsal

In prima serata su Sky Sport Calcio alle 20:30 va in scena Serie A Futsal: Sala Consilina-Came Treviso, una sfida che promette ritmo, tecnica e spettacolo sul campo da gioco: un appuntamento perfetto per chi cerca un’alternativa dinamica al calcio tradizionale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

