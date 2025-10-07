Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 7 ottobre 2025. Un solo match (ma spettacolare)
In attesa delle Nazionali e delle qualificazioni mondiali, oggi martedì 7 ottobre 2025 va in scena il calcio a 5 su Sky con Sala Consilina-Came Treviso
Scoprite le migliori partite di calcio in programma martedì 7 ottobre 2025. In attesa delle Nazionali e delle partite per le qualificazioni mondiali, oggi il palinsesto propone un solo appuntamento, ideale per gli appassionati di ritmo e intensità: il calcio a 5 della Serie A Futsal.
Calcio a 5 su Sky: Sala Consilina-Came Treviso per la Serie A Futsal
In prima serata su Sky Sport Calcio alle 20:30 va in scena Serie A Futsal: Sala Consilina-Came Treviso, una sfida che promette ritmo, tecnica e spettacolo sul campo da gioco: un appuntamento perfetto per chi cerca un’alternativa dinamica al calcio tradizionale.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Lo sport in TV oggi, martedì 7 ottobre 2025: la Tre Valli Varesine domina la giornata con il tennis
Scoprite i migliori eventi sportivi di martedì 7 ottobre 2025: dal WTA 1000 di Wuhan...
Stasera in tv (3 ottobre), Carlo Conti non ha più scuse: deve vincere ad ogni costo
Cosa vedere questa sera in televisione: Tale e Quale deve imporsi contro Nuzzi e Tra...
Lo sport in TV oggi, venerdì 3 ottobre 2025: la Virtus in Eurolega, il tennis dalla Cina e tanto calcio
Tanti appuntamenti sportivi per oggi, venerdì 3 ottobre 2025: Bologna sfida Valencia...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 3 ottobre 2025. Verona e Sassuolo inaugurano la sesta di Serie A
Stasera, venerdì 3 ottobre 2025, riparte il campionato: riflettori sullo stadio Bent...
I film in onda in TV stasera, martedì 7 ottobre 2025: Nicole Kidman ha un nuovo amore (ma finisce male)
I migliori film della serata di oggi, martedì 7 ottobre 2025: da Babygirl a Pulp Fic...
Stasera in tv (7 ottobre), indagini sul brutale omicidio di una donna e il ricordo degli attacchi di Hamas
Cosa vedere oggi, martedì 7 ottobre 2025, in prima serata: Montalbano in replica, Ra...
Lo sport in TV oggi, lunedì 6 ottobre 2025: Bologna-Napoli chiude la giornata di A, grande volley al femminile
I migliori eventi sportivi di lunedì 6 ottobre 2025: la Serie A di basket, la pallav...
I film in onda in TV stasera, domenica 5 ottobre 2025: il capolavoro di Robin Williams
Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 5 ottobre 2025: dal th...