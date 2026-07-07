Il "divino" Messi contro i Faraoni: dove vedere Argentina-Egitto in TV Stasera, martedì 7 luglio 2026, ultimi ottavi di finale dei Mondiali 2026 con i campioni in carica contro l'Egitto e Svizzera-Colombia

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Scoprite le migliori partite di calcio in programma martedì 7 luglio 2026: le Nazionali sono protagoniste con gli Ottavi di finale dei Mondiali 2026 nel pomeriggio e in serata su Dazn, oltre all’appuntamento in prima serata su Rai 1. Una giornata ricca di scelte per tutti i gusti: dal match delle 18:00 alla sfida delle 22:00.

Grande calcio sulla Rai: i Mondiali 2026 in prima serata su Rai 1

Su Rai 1, alle 22:00, riflettori puntati sui Mondiali 2026: una partita in prima serata per vivere le emozioni delle Nazionali con il fascino della grande rassegna internazionale. In campo Svizzera e Colombia per un posto nei quarti.

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Altre proposte: segui gli Ottavi dei Mondiali 2026

Alle 18:00 su Dazn, appuntamento con gli Ottavi di finale dei Mondiali 2026: calcio d’inizio nel tardo pomeriggio per Argentina-Egitto, sfida tra i campioni in carica (che hanno superato con qualche difficoltà di troppo Capo Verde) e i Faraoni, reduci dalla vittoria ai rigori sull’Australia.

Alle 22:00 su Dazn, ancora spazio agli Ottavi di finale dei Mondiali 2026, perfetti per la prima serata tra ritmo, intensità e grande spettacolo. A fronteggiarsi la Svizzera e la Colombia per l’ultimo posto disponibile nei quarti di finale.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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