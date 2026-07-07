Il "divino" Messi contro i Faraoni: dove vedere Argentina-Egitto in TV
Stasera, martedì 7 luglio 2026, ultimi ottavi di finale dei Mondiali 2026 con i campioni in carica contro l'Egitto e Svizzera-Colombia
Scoprite le migliori partite di calcio in programma martedì 7 luglio 2026: le Nazionali sono protagoniste con gli Ottavi di finale dei Mondiali 2026 nel pomeriggio e in serata su Dazn, oltre all’appuntamento in prima serata su Rai 1. Una giornata ricca di scelte per tutti i gusti: dal match delle 18:00 alla sfida delle 22:00.
- Grande calcio sulla Rai: i Mondiali 2026 in prima serata su Rai 1
- Altre proposte: segui gli Ottavi dei Mondiali 2026
Grande calcio sulla Rai: i Mondiali 2026 in prima serata su Rai 1
Su Rai 1, alle 22:00, riflettori puntati sui Mondiali 2026: una partita in prima serata per vivere le emozioni delle Nazionali con il fascino della grande rassegna internazionale. In campo Svizzera e Colombia per un posto nei quarti.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Altre proposte: segui gli Ottavi dei Mondiali 2026
Alle 18:00 su Dazn, appuntamento con gli Ottavi di finale dei Mondiali 2026: calcio d’inizio nel tardo pomeriggio per Argentina-Egitto, sfida tra i campioni in carica (che hanno superato con qualche difficoltà di troppo Capo Verde) e i Faraoni, reduci dalla vittoria ai rigori sull’Australia.
Alle 22:00 su Dazn, ancora spazio agli Ottavi di finale dei Mondiali 2026, perfetti per la prima serata tra ritmo, intensità e grande spettacolo. A fronteggiarsi la Svizzera e la Colombia per l’ultimo posto disponibile nei quarti di finale.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Il calcio in TV oggi, venerdì 3 luglio 2026. Messi non può sbagliare: c'è Argentina-Capo Verde
Tutte le partite in onda oggi, venerdì 3 luglio 2026: i campioni in carica sfidano l...
Il calcio in TV oggi: apre Cristiano Ronaldo, poi Inghilterra-Croazia. Dove vedere le dirette
Scoprite le migliori partite di mercoledì 17 giugno 2026: Mondiali 2026 su Rai 1 e D...
Il calcio in TV oggi: alle 18 Spagna-Capo Verde, alle 21 Belgio-Egitto. Dove vederle
Scoprite le migliori partite di lunedì 15 giugno 2026: Belgio-Egitto su Rai 1 e mara...
Il calcio in TV, Mondiali 2026: Svizzera-Bosnia in prima serata. Dove vedere le partite in diretta
Mondiali 2026 in primo piano: Svizzera-Bosnia su Rai 1 e maratona su Dazn dalla sera...
Il calcio in TV: alle 21 supersfida Francia-Norvegia. Dove vedere le partite in diretta
Scoprite le migliori partite di venerdì 26 giugno 2026: Norvegia-Francia sulla Rai e...
Il calcio in TV: ai Mondiali si parte con Spagna-Austria. Dove vedere le partite in diretta
Nazionali protagoniste: Mondiali in prima serata su Rai 1, Italia U19 nel pomeriggio...
Il calcio in TV oggi: apre il Portogallo, alle 22 Inghilterra-Ghana. Dove vedere i match in diretta
Scoprite le migliori partite di martedì 23 giugno 2026: Mondiali 2026 su Rai e Dazn,...
Il calcio in TV oggi, ai Mondiali c'è Brasile-Norvegia: dove vederla in diretta Tv e streaming
Scoprite le migliori partite di domenica 5 luglio 2026: Brasile-Norvegia su Rai 1 e ...