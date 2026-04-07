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Champions League, due sfide imperdibili: dove vederle in diretta TV

Stasera, martedì 7 aprile 2026, si accendono i riflettori sui primi due quarti della Coppa: la programmazione televisiva di Real-Bayern e Sporting-Arsenal

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Redazione

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Champions League, due sfide imperdibili: dove vederle in diretta TV

La serata di martedì 7 aprile 2026 propone tre appuntamenti di grande calcio, tutti in onda su Sky: spazio alla UEFA Champions League con sfide imperdibili come Real Madrid-Bayern Monaco e Sporting-Arsenal, oltre alla formula integrale di Diretta Gol per seguire i principali match della competizione. Un palinsesto che offre opzioni per ogni gusto: visione dedicata del big match, attenzione alla sfida di Lisbona o panoramica completa con Diretta Gol.

Champions League su Sky: Real Madrid-Bayern Monaco guida la serata

Su Sky Sport 1 alle 21:00 appuntamento con Diretta Gol Ucl per la Diretta Gol Champions League.

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Su Sky Sport Calcio alle 21:00 va in onda Real Madrid-Bayern Monaco di UEFA Champions League.

Su Sky Sport Arena alle 21:00 c’è Sporting-Arsenal di UEFA Champions League.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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