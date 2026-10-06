Nations League, Spagna e Inghilterra chiudono il turno: dove vederle in TV Stasera, martedì 6 ottobre, i campioni del mondo affrontano la Croazia e i britannici la Repubblica Ceca: la programmazione (e le alternative)

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

ANSA

CONDIVIDI

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: sfide tra nazionali in UEFA Nations League, opzione multischermo con la Diretta Gol e spazio alle Qualificazioni di Coppa d’Africa. Un palinsesto ricco che accontenta tutti i gusti, dagli appassionati dei top match europei a chi ama scoprire le emozioni del calcio internazionale.

UEFA Nations League in primo piano su Sky: spicca Croazia-Spagna

Sky Sport 1 propone il big match di serata Croazia-Spagna, con calcio d’inizio alle 20:45: una sfida di altissimo profilo tra due nazionali dal grande tasso tecnico, ideale per vivere tutte le emozioni della UEFA Nations League.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sky Sport Calcio apre il pomeriggio alle 16:00 con Kazakistan-Isole Faroe, un confronto che promette intensità e occasioni per entrambe le squadre. In prima serata, alle 20:45, spazio alla Diretta Gol UEFA Nations League – 4a giornata, per seguire in simultanea tutte le partite e non perdere nessun momento chiave.

Sky Sport Arena completa il quadro della Nations League con Inghilterra-Repubblica Ceca, in programma alle 20:45: un classico incrocio europeo che aggiunge fascino e competitività alla serata internazionale.

Altre proposte: segui le Qualificazioni di Coppa d’Africa

Sportitalia porta in primo piano le Qualificazioni di Coppa d’Africa con Angola-Malawi, al via alle 21:00: una partita dal valore pesante per la corsa continentale, ideale per chi desidera ampliare lo sguardo oltre l’Europa.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche