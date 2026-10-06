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Nations League, Spagna e Inghilterra chiudono il turno: dove vederle in TV

Stasera, martedì 6 ottobre, i campioni del mondo affrontano la Croazia e i britannici la Repubblica Ceca: la programmazione (e le alternative)

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Redazione

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Lamine Yamal stella della Spagna
ANSA

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: sfide tra nazionali in UEFA Nations League, opzione multischermo con la Diretta Gol e spazio alle Qualificazioni di Coppa d’Africa. Un palinsesto ricco che accontenta tutti i gusti, dagli appassionati dei top match europei a chi ama scoprire le emozioni del calcio internazionale.

UEFA Nations League in primo piano su Sky: spicca Croazia-Spagna

Sky Sport 1 propone il big match di serata Croazia-Spagna, con calcio d’inizio alle 20:45: una sfida di altissimo profilo tra due nazionali dal grande tasso tecnico, ideale per vivere tutte le emozioni della UEFA Nations League.

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Sky Sport Calcio apre il pomeriggio alle 16:00 con Kazakistan-Isole Faroe, un confronto che promette intensità e occasioni per entrambe le squadre. In prima serata, alle 20:45, spazio alla Diretta Gol UEFA Nations League – 4a giornata, per seguire in simultanea tutte le partite e non perdere nessun momento chiave.

Sky Sport Arena completa il quadro della Nations League con Inghilterra-Repubblica Ceca, in programma alle 20:45: un classico incrocio europeo che aggiunge fascino e competitività alla serata internazionale.

Altre proposte: segui le Qualificazioni di Coppa d’Africa

Sportitalia porta in primo piano le Qualificazioni di Coppa d’Africa con Angola-Malawi, al via alle 21:00: una partita dal valore pesante per la corsa continentale, ideale per chi desidera ampliare lo sguardo oltre l’Europa.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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