Sassuolo-Juventus, anticipo serie A: canale, orario, diretta streaming

Scoprite le migliori partite di martedì 6 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky alla Coppa d'Africa su Sportitalia

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Sassuolo-Juventus, anticipo serie A: canale, orario, diretta streaming

La giornata di oggi, martedì 6 gennaio 2026, propone 8 appuntamenti di calcio in diretta: dalle sfide di Serie A come Lecce-Roma e Sassuolo-Juventus, alle nazionali in Coppa d’Africa con Ottavi di finale 7 e Ottavi di finale 8, fino alla Premier League con West Ham-Nottingham Forest. Scelte per tutti i gusti su Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Dazn e Sportitalia.

Altre proposte: segui la Serie A e la Coppa d’Africa

Su Dazn il pomeriggio si apre alle 15:00 con Pisa-Como; alle 18:00 spazio a Lecce-Roma, mentre in serata alle 20:45 tocca a Sassuolo-Juventus, per un martedì ricco di emozioni tra scontri salvezza e big match.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Sportitalia riflettori puntati sulle nazionali in Coppa d’Africa: alle 17:00 va in scena Ottavi di finale 7 e alle 20:00 è la volta di Ottavi di finale 8, due incroci da dentro o fuori che valgono i quarti.

Serie A su Sky: Lecce-Roma illumina la serata

Su Sky Sport 1 i riflettori sono puntati su Lecce-Roma, in campo alle 18:00: una sfida che promette intensità e punti pesanti per la classifica.

Sky Sport Calcio propone ancora Lecce-Roma alle 18:00 e, a seguire, la Premier League con West Ham-Nottingham Forest alle 21:00, per una serata che unisce calcio italiano e internazionale.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

