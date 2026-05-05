Champions, dove vedere in TV la semifinale di ritorno Arsenal-Atletico Madrid: la guida
Stasera, martedì 5 maggio 2026, gli inglesi e gli spagnoli si giocano la finalissima di Budapest: come guardare il match in diretta
La giornata di oggi propone un appuntamento di altissimo livello per gli amanti del calcio internazionale: la UEFA Champions League. Un’offerta pensata per tutti i gusti, tra il fascino delle notti europee, il tasso tecnico elevatissimo e una sfida che promette emozioni fino all’ultimo minuto.
Champions League su Sky Sport 1: Arsenal-Atletico Madrid in prima serata
Alle 21:00 su Sky Sport 1 va in scena Arsenal-Atletico Madrid, incontro valido per la UEFA Champions League. Una grande serata di calcio internazionale con fischio d’inizio alle 21:00: l’appuntamento perfetto per chi vuole vivere l’atmosfera delle grandi notti europee in diretta.
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