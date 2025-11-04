Trova nel Magazine
Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 4 novembre 2025. Champions per Napoli e Juventus (ma il big match è un altro)

I match della maggiore competizione europea in onda martedì 4 novembre 2025: gli azzurri giocano in casa, come i bianconeri. Liverpool-Real promette scintille

Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 4 novembre 2025. Champions per Napoli e Juventus (ma il big match è un altro)

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: il palcoscenico della UEFA Champions League propone Napoli-Eintracht e Juventus-Sporting CP, il big match Liverpool-Real Madrid e una sfida di grande interesse come Slavia Praga-Arsenal, con la comodità di Diretta Gol per seguire le azioni principali da tutti i campi.

Grande Champions su Sky: Napoli e Juventus guidano il prime time

Su Sky Sport 1 la UEFA Champions League è protagonista: si parte alle 18:45 con Napoli-Eintracht, per poi vivere alle 21:00 Juventus-Sporting Cp, due appuntamenti imperdibili per gli appassionati.

Sull’emittente Sky Sport Calcio l’offerta è ricchissima fin dal pomeriggio: alle 16:00 spazio alla UEFA Youth League con Liverpool-Real Madrid. In serata, alle 18:45 e alle 21:00, appuntamento con Diretta Gol UCL per non perdere le emozioni in contemporanea della Champions League.

Su Sky Sport Arena continuano le notti europee: alle 18:45 va in scena Slavia Praga-Arsenal, mentre alle 21:00 riflettori puntati su Liverpool-Real Madrid, per una serata dal respiro internazionale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

