Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Il calcio in TV oggi, martedì 4 agosto 2026: amichevole per la Roma. Quando e dove vederla

Scoprite le migliori partite di martedì 4 agosto 2026: dalla Liga Profesional su Sportitalia all'amichevole della Roma su Dazn

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Paulo Dybala, attaccante della Roma
ANSA

La giornata di oggi offre alcune scelte di calcio per tutti i gusti: dalla tradizione del campionato argentino con Boca Juniors-Estudiantes Plate su Sportitalia, fino alla sfida amichevole Newport County-Roma su Dazn. Due appuntamenti ideali per chi vuole vivere emozioni tra notti sudamericane e test estivi.

Altre proposte: calcio internazionale su Sportitalia e amichevole della Roma su Dazn

Su Sportitalia arriva il grande calcio argentino con Boca Juniors-Estudiantes Plate, in programma alle 00:00, una sfida valida per la Liga Profesional che promette ritmo e intensità tipici della Bombonera e dei top club albicelesti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

In serata su Dazn spazio all’amichevole Newport County-Roma, con calcio d’inizio alle 20:00: un test utile per mettere minuti nelle gambe e affinare automatismi in vista degli impegni ufficiali.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Il calcio in TV oggi, domenica 2 agosto 2026: dove vedere Ascoli-Lazio e Burnley-Torino

Il calcio in TV oggi, domenica 2 agosto 2026: dove vedere Ascoli-Lazio e Burnley-Torino

Scoprite le migliori partite di domenica 2 agosto 2026: amichevoli su DAZN e Sky, ca...
Lucas Da Cunha, centrocampista del Como

Il calcio in TV oggi 29 luglio, amichevoli di prestigio per Como e Fiorentina. Dove vederle

Scoprite le migliori partite di mercoledì 29 luglio 2026: Como Cup su Sportitalia e ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 1 agosto 2026, arrivano Manchester City-Inter e Lazio-Avellino

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 1 agosto 2026, arrivano Manchester City-Inter e Lazio-Avellino

Le migliori partite di sabato 1 agosto 2026: amichevoli di lusso su Sky e Dazn, calc...
Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus

Il calcio in TV oggi, venerdì 31 luglio: amichevoli per Juventus e Como. Dove vederle

Scoprite le migliori partite di venerdì 31 luglio 2026: dall’amichevole della Juvent...
Juventus-Bologna, oggi in TV: dove vederla, orario, diretta streaming

Juventus-Bologna, oggi in TV: dove vederla, orario, diretta streaming

Scoprite le migliori partite di domenica 19 aprile 2026: la Serie A su Dazn e Sky, i...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 18 luglio 2026: dalla finalina dei Mondiali Francia-Inghilterra, a Basilea-Juventus

Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 18 luglio 2026: dalla finalina dei Mondiali Francia-Inghilterra, a Basilea-Juventus

Scoprite le migliori partite di sabato 18 luglio 2026: dai Mondiali su Rai 1 e Dazn ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 16 maggio 2026: da Vicenza-Benevento a Chelsea-Manchester United

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 16 maggio 2026: da Vicenza-Benevento a Chelsea-Manchester United

Scoprite le migliori partite di sabato 16 maggio 2026: dalla Supercoppa Serie C su S...
Duello tra Fagioli e De Katelaere in Atalanta-Fiorentina

Il calcio in TV: ultima giornata di serie A, dove vedere Fiorentina-Atalanta in diretta

Scoprite le migliori partite di venerdì 22 maggio 2026: dalla Serie A su Dazn alla P...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 9 maggio 2026: da Lecce-Juventus a Lazio-Inter

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 9 maggio 2026: da Lecce-Juventus a Lazio-Inter

Lecce-Juventus domina la serata tra Sky e DAZN, con Premier League e una maxi-notte ...

WINDTRE

Smartphone pieghevoli

Guida all'acquisto e scelta della soluzione più conveniente

LEGGI

Personaggi

Ciccio Graziani

Ciccio Graziani
Ciro Ferrara

Ciro Ferrara
Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi
Ester Pantano

Ester Pantano

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963