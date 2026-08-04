Il calcio in TV oggi, martedì 4 agosto 2026: amichevole per la Roma. Quando e dove vederla Scoprite le migliori partite di martedì 4 agosto 2026: dalla Liga Profesional su Sportitalia all'amichevole della Roma su Dazn

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La giornata di oggi offre alcune scelte di calcio per tutti i gusti: dalla tradizione del campionato argentino con Boca Juniors-Estudiantes Plate su Sportitalia, fino alla sfida amichevole Newport County-Roma su Dazn. Due appuntamenti ideali per chi vuole vivere emozioni tra notti sudamericane e test estivi.

Altre proposte: calcio internazionale su Sportitalia e amichevole della Roma su Dazn

Su Sportitalia arriva il grande calcio argentino con Boca Juniors-Estudiantes Plate, in programma alle 00:00, una sfida valida per la Liga Profesional che promette ritmo e intensità tipici della Bombonera e dei top club albicelesti.

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In serata su Dazn spazio all’amichevole Newport County-Roma, con calcio d’inizio alle 20:00: un test utile per mettere minuti nelle gambe e affinare automatismi in vista degli impegni ufficiali.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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