Il calcio in TV oggi, martedì 4 agosto 2026: amichevole per la Roma. Quando e dove vederla
Scoprite le migliori partite di martedì 4 agosto 2026: dalla Liga Profesional su Sportitalia all'amichevole della Roma su Dazn
La giornata di oggi offre alcune scelte di calcio per tutti i gusti: dalla tradizione del campionato argentino con Boca Juniors-Estudiantes Plate su Sportitalia, fino alla sfida amichevole Newport County-Roma su Dazn. Due appuntamenti ideali per chi vuole vivere emozioni tra notti sudamericane e test estivi.
Altre proposte: calcio internazionale su Sportitalia e amichevole della Roma su Dazn
Su Sportitalia arriva il grande calcio argentino con Boca Juniors-Estudiantes Plate, in programma alle 00:00, una sfida valida per la Liga Profesional che promette ritmo e intensità tipici della Bombonera e dei top club albicelesti.
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In serata su Dazn spazio all’amichevole Newport County-Roma, con calcio d’inizio alle 20:00: un test utile per mettere minuti nelle gambe e affinare automatismi in vista degli impegni ufficiali.
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