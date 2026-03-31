Mondiali, l'Italia contro la rabbia della Bosnia: dove vedere la partita (anzi due)
Appuntamento doppio con la Nazionale italiana, che gioca con l'Under 21 e con la Maggiore. In palio per Gattuso l'accesso alla Coppa del Mondo. Ma sarà dura
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: tra Qualificazioni Mondiali e impegni delle giovanili, le opzioni non mancano per tutti i gusti. In primo piano Bosnia ed Erzegovina-Italia su Rai 1 alle 20:45, dopo la sfida U21 Svezia-Italia su Rai 2 alle 18:30 e, per chi vuole seguire più campi in contemporanea, Playoffs Diretta Gol su Sky Sport Calcio alle 20:45.
- Grande calcio sulla Rai: l’Italia sfida la Bosnia ed Erzegovina per i Mondiali 2026
- Qualificazioni Mondiali su Sky: Diretta Gol e un’amichevole internazionale
Grande calcio sulla Rai: l’Italia sfida la Bosnia ed Erzegovina per i Mondiali 2026
Su Rai 1 appuntamento con Bosnia ed Erzegovina-Italia, valida per le Qualificazioni Mondiali 2026: calcio d’inizio alle 20:45. Una serata da non perdere per seguire gli Azzurri in una gara che può indirizzare il percorso verso il torneo iridato. Ambiente gelido allo stadio di Zenica ma tifo rovente dopo l’esultanza di Di Marco e compagni, presa come una mancanza di rispetto dai nostri rivali.
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Nel pomeriggio, su Rai 2, spazio agli Azzurrini con Svezia-Italia, match delle Qualificazioni Europei U21 2027: si parte alle 18:30. Un banco di prova importante per i giovani talenti chiamati a confermarsi in una trasferta insidiosa.
Qualificazioni Mondiali su Sky: Diretta Gol e un’amichevole internazionale
Su Sky Sport Calcio si apre alle 18:00 con l’amichevole internazionale Norvegia-Svizzera, ideale preludio alla prima serata dedicata ai playoff delle Qualificazioni Mondiali 2026: alle 20:45 spazio a Playoffs Diretta Gol, per non perdere i momenti chiave dai vari campi in contemporanea.
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