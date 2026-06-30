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Calcio in TV oggi: occhi puntati su Francia-Svezia. Dove vedere tutte le partite in diretta

Le partite di martedì 30 giugno 2026: Mondiali 2026 su Rai e Dazn

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Redazione

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Ousmane Dembele, stella della Francia
ANSA

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sfide tra Nazionali ai Mondiali 2026, con appuntamenti distribuiti tra sera, tarda serata e notte per soddisfare ogni preferenza.

Grande calcio sulla Rai: Francia-Svezia ai Mondiali 2026

Su Rai 1 la serata si accende con Francia-Svezia (Mondiali 2026) alle 23:00, un appuntamento che porta in prima linea le Nazionali europee in un duello dal grande fascino.

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Altre proposte: segui i Mondiali 2026

Su Dazn il quadro dei Mondiali 2026 è ricco e continuo: si comincia alle 19:00 con Costa d’Avorio-Norvegia, si prosegue alle 23:00 con Francia-Svezia e si chiude nella notte, alle 03:00, con Messico-Ecuador, per una maratona che accompagna gli appassionati fino alle prime ore del mattino.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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