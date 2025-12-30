Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Chelsea-Bournemouth e Arsenal-Aston Villa, dove vedere la Premier League oggi in diretta TV

Scoprite le migliori partite di martedì 30 dicembre 2025: Premier League su Sky e Coppa d’Africa su Sportitalia

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Chelsea-Bournemouth e Arsenal-Aston Villa, dove vedere la Premier League oggi in diretta TV

Scoprite le migliori partite di calcio in programma martedì 30 dicembre 2025: cinque eventi per tutti i gusti, tra cui la Premier League su Sky, la trasmissione Diretta Gol Premier League e la Coppa d’Africa su Sportitalia.

Altre proposte: segui la Coppa d’Africa

Su Sportitalia alle 17:00 appuntamento con Uganda-Nigeria, ideale per inaugurare il pomeriggio di calcio tra nazionali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

In prima serata, sempre su Sportitalia, alle 20:00 tocca a Benin-Senegal, per continuare con le emozioni della Coppa d’Africa.

Premier League su Sky: Arsenal-Aston Villa guida la serata

Sul canale Sky Sport 1 alle 20:30 va in onda Diretta Gol Premier League, per seguire in simultanea i match della serata inglese.

Sulla rete Sky Sport Arena alle 20:30 spazio a Chelsea-Bournemouth, per chi preferisce la partita integrale.

Su Sky Sport Calcio alle 21:15 il match Arsenal-Aston Villa, appuntamento di cartello che completa la programmazione.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Coppa d'Africa, dove vedere Tunisia-Uganda gratis in Tv e in chiaro: orario e canale

Coppa d'Africa, dove vedere Tunisia-Uganda gratis in Tv e in chiaro: orario e canale

Scoprite le migliori partite di martedì 23 dicembre 2025: la Coppa d’Africa su Sport...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 27 dicembre 2025, torna la Serie A con Pisa-Juventus e Udinese-Lazio

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 27 dicembre 2025, torna la Serie A con Pisa-Juventus e Udinese-Lazio

Scoprite le migliori partite di sabato 27 dicembre 2025: dalla Serie A su Sky e Dazn...
Coppa d'Africa in TV oggi (22 dicembre): dove vedere Egitto-Zimbabwe e Sudafrica-Angola

Coppa d'Africa in TV oggi (22 dicembre): dove vedere Egitto-Zimbabwe e Sudafrica-Angola

Scoprite le migliori partite di lunedì 22 dicembre 2025: dalla Supercoppa Italiana s...
Manchester United-Newcastle, dove vedere la Premier League stasera in Tv (ma niente Boxing Day)

Manchester United-Newcastle, dove vedere la Premier League stasera in Tv (ma niente Boxing Day)

Scoprite le migliori partite di venerdì 26 dicembre 2025: Coppa d'Africa su Sportita...
Camerun-Gabon, la Coppa d'Africa 2025 stasera in TV: orario e dove vederla in chiaro e gratis

Camerun-Gabon, la Coppa d'Africa 2025 stasera in TV: orario e dove vederla in chiaro e gratis

Scoprite le migliori partite di mercoledì 24 dicembre 2025: la Coppa d'Africa su Spo...
Genoa-Atalanta stasera in Tv, dove vederla in diretta: canale, orario, streaming

Genoa-Atalanta stasera in Tv, dove vederla in diretta: canale, orario, streaming

Scoprite le migliori partite di domenica 21 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Co...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 6 dicembre: arrivano Inter-Como e Verona-Atalanta

Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 6 dicembre: arrivano Inter-Como e Verona-Atalanta

Scoprite le migliori partite di sabato 6 dicembre 2025: Serie A tra Verona-Atalanta ...
Calcio oggi in Tv - Dove vedere Chelsea Arsenal

Chelsea-Arsenal, oggi in TV: orario e dove vedere in diretta il big-match di Premier League

Scoprite le migliori partite di domenica 30 novembre 2025: dalla Serie A su DAZN al ...
Cristian Chivu

Atalanta-Inter, stasera in diretta tv: canale, orario e dove vedere l'altro big match di serie A

Scoprite le migliori partite di domenica 28 dicembre 2025: Serie A su Dazn e Sky, Co...

Visit Monaco

Monaco da scoprire

Un gioiello del Mediterraneo tra sostenibilità e cultura

LEGGI

Personaggi

Michele Criscitiello

Michele Criscitiello
Pasquale La Rocca

Pasquale La Rocca

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963