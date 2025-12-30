Chelsea-Bournemouth e Arsenal-Aston Villa, dove vedere la Premier League oggi in diretta TV Scoprite le migliori partite di martedì 30 dicembre 2025: Premier League su Sky e Coppa d’Africa su Sportitalia

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Scoprite le migliori partite di calcio in programma martedì 30 dicembre 2025: cinque eventi per tutti i gusti, tra cui la Premier League su Sky, la trasmissione Diretta Gol Premier League e la Coppa d’Africa su Sportitalia.

Altre proposte: segui la Coppa d’Africa

Su Sportitalia alle 17:00 appuntamento con Uganda-Nigeria, ideale per inaugurare il pomeriggio di calcio tra nazionali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In prima serata, sempre su Sportitalia, alle 20:00 tocca a Benin-Senegal, per continuare con le emozioni della Coppa d’Africa.

Premier League su Sky: Arsenal-Aston Villa guida la serata

Sul canale Sky Sport 1 alle 20:30 va in onda Diretta Gol Premier League, per seguire in simultanea i match della serata inglese.

Sulla rete Sky Sport Arena alle 20:30 spazio a Chelsea-Bournemouth, per chi preferisce la partita integrale.

Su Sky Sport Calcio alle 21:15 il match Arsenal-Aston Villa, appuntamento di cartello che completa la programmazione.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche