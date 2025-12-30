Chelsea-Bournemouth e Arsenal-Aston Villa, dove vedere la Premier League oggi in diretta TV
Scoprite le migliori partite di martedì 30 dicembre 2025: Premier League su Sky e Coppa d’Africa su Sportitalia
Scoprite le migliori partite di calcio in programma martedì 30 dicembre 2025: cinque eventi per tutti i gusti, tra cui la Premier League su Sky, la trasmissione Diretta Gol Premier League e la Coppa d’Africa su Sportitalia.
Altre proposte: segui la Coppa d’Africa
Su Sportitalia alle 17:00 appuntamento con Uganda-Nigeria, ideale per inaugurare il pomeriggio di calcio tra nazionali.
In prima serata, sempre su Sportitalia, alle 20:00 tocca a Benin-Senegal, per continuare con le emozioni della Coppa d’Africa.
Premier League su Sky: Arsenal-Aston Villa guida la serata
Sul canale Sky Sport 1 alle 20:30 va in onda Diretta Gol Premier League, per seguire in simultanea i match della serata inglese.
Sulla rete Sky Sport Arena alle 20:30 spazio a Chelsea-Bournemouth, per chi preferisce la partita integrale.
Su Sky Sport Calcio alle 21:15 il match Arsenal-Aston Villa, appuntamento di cartello che completa la programmazione.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
