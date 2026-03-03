Trova nel Magazine
L'Inter rischia una nuova batosta in Coppa: cosa succede stasera

Oggi, martedì 3 marzo 2026, i nerazzurri di Chivu affrontano un Como in grande salute in Coppa Italia: dove vedere la partita del Sinigallia gratis e in chiaro

L'Inter rischia una nuova batosta in Coppa: cosa succede stasera

La giornata di martedì 3 marzo 2026 offre ben 17 appuntamenti di calcio in TV: dalla Coppa Italia con Como-Inter su Canale 5 alla Premier League su Sky con Wolverhampton-Liverpool, passando per un ricco turno di Serie B su DAZN e la Primavera 1 su Sportitalia. Scelte per tutti i gusti, tra sfide di coppa, campionati esteri e calcio italiano professionistico e giovanile.

Coppa Italia su Mediaset: Como-Inter illumina la serata

Su Canale 5 spazio alla Coppa Italia con Como-Inter, in programma alle 21:00: una grande sfida che catalizza l’attenzione degli appassionati.

Grande calcio su Sky: Wolverhampton-Liverpool dalla Premier League

Su Sky Sport 1, doppio appuntamento: alle 18:00 Alcione Milano-Giana Erminio per la Serie C, e alle 21:15 la Premier League con Wolverhampton-Liverpool.

Su Sky Sport Arena il calcio estero e italiano accompagnano il pre-serata e la prima serata: alle 18:00 Lumezzane-Arzignano Valchiampo per la Serie C, mentre alle 20:30 riflettori sulla Premier League con Bournemouth-Brentford.

Su Sky Sport Mix c’è la Premier League con Leeds-Sunderland, calcio d’inizio alle 20:30.

Su Sky Sport Max si gioca Ospitaletto-Pro Patria alle 18:00 per la Serie C.

Su Sky Sport Calcio giornata intensa: alle 18:00 Pergolettese-Pro Vercelli, poi alle 20:30 LR Vicenza-Trento, entrambe valide per la Serie C.

Altre proposte: Serie B su DAZN e Primavera 1 su Sportitalia

Su DAZN spazio alla Serie B con un ricco palinsesto: alle 19:00 Padova-Spezia; alle 20:00 in contemporanea Cesena-Monza, Reggiana-Sudtirol, Virtus Entella-Modena e Venezia-Avellino.

Su Sportitalia la Primavera 1 scandisce il pomeriggio: si parte alle 12:00 con Monza-Napoli, poi alle 14:00 Genoa-Verona e alle 16:00 Sassuolo-Juventus.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

