Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 3 febbraio 2026: ultimo treno per il Milan di Allegri

I rossoneri in campo oggi, martedì 3 febbraio 2026, a Bologna per non fare scappare l'Inter, già lontana 8 punti. Ma i rossoblù hanno l'obbligo di vincere

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 3 febbraio 2026: ultimo treno per il Milan di Allegri

Scoprite le migliori partite di calcio in programma martedì 3 febbraio 2026. Oggi il palinsesto offre un solo appuntamento, ma di altissimo livello.

Con il Milan la Serie A è in streaming su Dazn

Su Dazn, appuntamento con la Serie A: alle 20:45 va in scena Bologna-Milan, una sfida decisiva in ottica Scudetto. Da una parte i ragazzi di Allegri devono evitare di perdere altri punti per non lasciare scappare l’Inter, al momento lontana di ben 8 lunghezze; dall’altra i rossoblù, reduci da due sconfitte consecutive, hanno l’imperativo di battere i rossoneri per riavvicinarsi alla zona delle coppe europee..

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Il calcio in TV oggi, la programmazione di giovedì 15 gennaio 2026: per il Milan si fa dura

Il calcio in TV oggi, la programmazione di giovedì 15 gennaio 2026: per il Milan si fa dura

Le partite in onda in TV giovedì 15 gennaio 2026: apre Verona-Bologna e chiude Como-...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di giovedì 8 gennaio 2026. Il Milan non può perdere

Il calcio in TV oggi: la programmazione di giovedì 8 gennaio 2026. Il Milan non può perdere

Le partite in onda oggi, giovedì 8 gennaio 2026: i rossoneri inseguono l'Inter in fu...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 19 gennaio 2026: due sfide di Serie A e il derby calabrese

Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 19 gennaio 2026: due sfide di Serie A e il derby calabrese

Le partite in onda in TV lunedì 19 gennaio 2026: Cremonese-Verona per la zona retroc...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di venerdì 30 gennaio 2026: la Lazio cerca il riscatto (difficile)

Il calcio in TV oggi, la programmazione di venerdì 30 gennaio 2026: la Lazio cerca il riscatto (difficile)

I biancocelesti devono ripartire dopo una sconfitta e un pareggio. Ma sfidano il Gen...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di lunedì 2 febbraio 2026: la Roma contro la rinascita della Juve

Il calcio in TV oggi, la programmazione di lunedì 2 febbraio 2026: la Roma contro la rinascita della Juve

I giallorossi non si vogliono fare superare dai bianconeri: l'obiettivo è tornare a ...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di venerdì 16 gennaio 2026: la Serie A è tutta nerazzurra

Il calcio in TV oggi, la programmazione di venerdì 16 gennaio 2026: la Serie A è tutta nerazzurra

Le partite in onda venerdì 16 gennaio 2026: Pisa-Atalanta apre la nuova giornata del...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di venerdì 23 gennaio 2026: Inter in "testacoda" dopo la batosta Champions

Il calcio in TV oggi, la programmazione di venerdì 23 gennaio 2026: Inter in "testacoda" dopo la batosta Champions

Stasera, venerdì 23 gennaio 2026, i nerazzurri di Chivu affrontano il Pisa, ultimo i...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di lunedì 26 gennaio 2026: la sfida del Nord-Est (e molto altro)

Il calcio in TV oggi, la programmazione di lunedì 26 gennaio 2026: la sfida del Nord-Est (e molto altro)

Le partite in onda lunedì 26 gennaio 2026: la Serie A chiude il turno con Verona-Udi...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 31 gennaio 2026: da Cagliari-Verona a Napoli-Fiorentina,

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 31 gennaio 2026: da Cagliari-Verona a Napoli-Fiorentina,

Serie A in primo piano con Cagliari-Verona, spazio anche a Premier League e Bundesli...

Personaggi

Alessandro Costacurta

Alessandro Costacurta

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963