Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 3 febbraio 2026: ultimo treno per il Milan di Allegri
I rossoneri in campo oggi, martedì 3 febbraio 2026, a Bologna per non fare scappare l'Inter, già lontana 8 punti. Ma i rossoblù hanno l'obbligo di vincere
Scoprite le migliori partite di calcio in programma martedì 3 febbraio 2026. Oggi il palinsesto offre un solo appuntamento, ma di altissimo livello.
Con il Milan la Serie A è in streaming su Dazn
Su Dazn, appuntamento con la Serie A: alle 20:45 va in scena Bologna-Milan, una sfida decisiva in ottica Scudetto. Da una parte i ragazzi di Allegri devono evitare di perdere altri punti per non lasciare scappare l’Inter, al momento lontana di ben 8 lunghezze; dall’altra i rossoblù, reduci da due sconfitte consecutive, hanno l’imperativo di battere i rossoneri per riavvicinarsi alla zona delle coppe europee..
