Il calcio in TV oggi, martedì 29 settembre: big-match Spagna-Croazia in Nations League. Dove vederlo live Scoprite le migliori partite di martedì 29 settembre 2026: Nations League su Sky e il big match in chiaro su Mediaset, con le Qualificazioni alla Coppa d'Africa su Sportitalia

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La giornata di oggi offre una ricca selezione di partite di calcio: tra UEFA Nations League e Qualificazioni alla Coppa d’Africa, c’è spazio per tutti i gusti. In evidenza la sfida tra nazionali europee in prima serata, disponibile sia in chiaro sia sui canali sportivi, mentre nel pomeriggio arrivano tre appuntamenti dedicati al calcio africano.

Nations League su Sky: Spagna-Croazia e Diretta Gol per una serata da non perdere

Su Sky Sport Arena, appuntamento con Spagna-Croazia alle 20:45, match di cartello della UEFA Nations League che promette intensità e grande qualità tecnica.

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Sui canali calcio di Sky, Sky Sport Calcio propone Diretta Gol con finestre multi-match alle 18:00 e alle 20:45, per non perdere le azioni salienti in contemporanea.

Grande calcio su Mediaset: Spagna-Croazia in chiaro su Italia 1

Serata imperdibile su Italia 1 con Spagna-Croazia alle 20:45: l’incontro tra due big del calcio europeo è disponibile in chiaro per tutti gli appassionati.

Altre proposte: segui le Qualificazioni alla Coppa d’Africa

Giornata intensa su Sportitalia con tre sfide delle Qualificazioni alla Coppa d’Africa: si parte alle 15:00 con Etiopia-Senegal, si prosegue alle 18:00 con Ghana-Gambia e si chiude in prima serata alle 21:00 con Congo-Camerun, per una panoramica completa sul calcio delle nazionali africane.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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