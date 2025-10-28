Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 28 ottobre 2025. Il Milan rivuole la vetta della Serie A: dove vederlo Le partite in onda oggi, martedì 28 ottobre 2025: il campionato offre un anticipo intrigante con Atalanta-Milan e Lecce-Napoli. Come guardarle

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: otto appuntamenti per tutti i gusti tra big match e sfide decisive. Si parte con Atalanta-Milan, atteso incrocio serale, senza dimenticare l’anticipo Lecce-Napoli e un ricco programma di Serie B in prima serata.

Altre proposte: la Serie A e la Serie B su DAZN

Sera di grande calcio su DAZN. In Serie A riflettori puntati su Atalanta-Milan alle 20:45, mentre il programma si apre alle 18:30 con Lecce-Napoli, sfida che promette ritmo e intensità.

Spazio poi a una ricca tornata di Serie B alle 20:30: il calendario propone Cesena-Carrarese, Empoli-Sampdoria, Frosinone-Virtus Entella, Palermo-Monza, Pescara-Avellino e Reggiana-Modena, un multiplex che abbraccia lotta promozione e corsa salvezza.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

