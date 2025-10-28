Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 28 ottobre 2025. Il Milan rivuole la vetta della Serie A: dove vederlo
Le partite in onda oggi, martedì 28 ottobre 2025: il campionato offre un anticipo intrigante con Atalanta-Milan e Lecce-Napoli. Come guardarle
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: otto appuntamenti per tutti i gusti tra big match e sfide decisive. Si parte con Atalanta-Milan, atteso incrocio serale, senza dimenticare l’anticipo Lecce-Napoli e un ricco programma di Serie B in prima serata.
Altre proposte: la Serie A e la Serie B su DAZN
Sera di grande calcio su DAZN. In Serie A riflettori puntati su Atalanta-Milan alle 20:45, mentre il programma si apre alle 18:30 con Lecce-Napoli, sfida che promette ritmo e intensità.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Spazio poi a una ricca tornata di Serie B alle 20:30: il calendario propone Cesena-Carrarese, Empoli-Sampdoria, Frosinone-Virtus Entella, Palermo-Monza, Pescara-Avellino e Reggiana-Modena, un multiplex che abbraccia lotta promozione e corsa salvezza.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Lo sport in TV oggi, martedì 28 ottobre 2025: a Parigi Cobolli si gioca già tutto. Tanto calcio e basket internazionale
I migliori eventi sportivi in onda oggi, martedì 28 ottobre 2025: a Bercy il tennist...
Serie B oggi, Palermo-Venezia è il big match ma occhio alle altre partite: dove vederle in streaming
Tutti all'inseguimento del Modena: Frosinone, Cesena e Palermo scendono in campo ogg...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 24 ottobre 2025. Il Milan cerca la fuga, i nerazzurri non possono permetterlo
Le migliori partite in onda venerdì 24 ottobre 2025: subito un match fondamentale co...
Il calcio in TV oggi, le partite di sabato 25 ottobre: dove vedere Cremonese-Atalanta e Chelsea-Sunderland
Un sabato di grande calcio tra Serie A, Premier e top campionati europei: tutte le p...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 17 ottobre 2025. L'Inter va in trasferta, derby ligure per la Samp
Scoprite le migliori partite in programma venerdì 17 ottobre 2025: i giovani nerazzu...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 18 ottobre 2025: torna la serie A, da non perdere Monza-Juventus
Scoprite le migliori partite di sabato 18 ottobre 2025: dalla Serie A su Sky e Dazn ...
Lo sport in TV oggi, venerdì 17 ottobre 2025: parte il weekend del GP di F1 degli Stati Uniti
I migliori eventi sportivi in onda oggi, venerdì 17 ottobre 2025: la Formula 1 in Te...
Lo sport in TV oggi, martedì 21 ottobre 2025: super-sfida in Nba, LeBron James contro Steph Curry
I grandi match sportivi in onda stasera, martedì 21 ottobre 2025: oltre alla Champio...