Champions, dove vedere in TV la prima semifinale tra PSG e Bayern Monaco
Questa sera, martedì 28 aprile, parigini e bavaresi si affrontano nell'andata del penultimo atto della Coppa dei Campioni. La programmazione televisiva
La giornata di oggi, martedì 28 aprile 2026, propone un appuntamento imperdibile per chi ama il grande calcio internazionale. Preparatevi a vivere una serata di emozioni con le migliori squadre europee in campo. Tra le proposte spiccano: la UEFA Champions League con PSG-Bayern Monaco, il fascino del grande calcio continentale e l’appuntamento in prima serata su Sky Sport 1.
Champions League su Sky: PSG-Bayern Monaco illumina la serata
Su Sky Sport 1, alle 21:00, va in scena PSG-Bayern Monaco, un confronto di altissimo livello valido per la UEFA Champions League. Un appuntamento da non perdere per seguire da vicino due superpotenze del calcio europeo, con calcio d’inizio fissato per le 21:00.
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